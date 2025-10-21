Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Weißer Zoo musste ersten weißen Tiger einschläfern
© Weißer Zoo

Tierliebe

Weißer Zoo musste ersten weißen Tiger einschläfern

21.10.25, 11:35
Teilen

Traurig, traurig. Mit 17 Jahren musste "Samir", der erste weiße Tiger des Weißen Zoos, eingeschläfert werden.  

Samirs Nieren bereiteten ihm große Probleme. Leider Gottes musste der Weisse Zoo seinen Liebling Samir einschläfern, um ihm weiteres größeres Leid zu ersparen. Dies ist umso trauriger, als Samirs Nachzucht einen wichtigen Beitrag zum Fortbestand dieser Rasse darstellt.

Das Weiße-Zoo-Team rund um die Betreiber Rainer Zöchling und Herbert Eder ist zutiefst betrübt: „Samir“, der erste weiße Tiger, der Ende 2009 hier einzog, hatte letzte Woche eine Zahnoperation. Dabei wurde ihm auch gleich Blut abgenommen. „Wir merkten einfach, dass er sich in den letzten Wochen stark verändert hat“, schildert Rainer Zöchling die Umstände. Nach näheren Untersuchungen war klar: Samir litt unerträgliche Qualen. Die hat man ihm im Weißen Zoo jetzt genommen. Tierpfleger wie Stammbesucher Samirs sind überaus traurig, seine Nachkommen tragen aber die Majestät dieses edlen Tigers fort.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden