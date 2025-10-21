Weißer Zoo musste ersten weißen Tiger einschläfern

Traurig, traurig. Mit 17 Jahren musste "Samir", der erste weiße Tiger des Weißen Zoos, eingeschläfert werden.

Samirs Nieren bereiteten ihm große Probleme. Leider Gottes musste der Weisse Zoo seinen Liebling Samir einschläfern, um ihm weiteres größeres Leid zu ersparen. Dies ist umso trauriger, als Samirs Nachzucht einen wichtigen Beitrag zum Fortbestand dieser Rasse darstellt.

Das Weiße-Zoo-Team rund um die Betreiber Rainer Zöchling und Herbert Eder ist zutiefst betrübt: „Samir“, der erste weiße Tiger, der Ende 2009 hier einzog, hatte letzte Woche eine Zahnoperation. Dabei wurde ihm auch gleich Blut abgenommen. „Wir merkten einfach, dass er sich in den letzten Wochen stark verändert hat“, schildert Rainer Zöchling die Umstände. Nach näheren Untersuchungen war klar: Samir litt unerträgliche Qualen. Die hat man ihm im Weißen Zoo jetzt genommen. Tierpfleger wie Stammbesucher Samirs sind überaus traurig, seine Nachkommen tragen aber die Majestät dieses edlen Tigers fort.