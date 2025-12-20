Lenkerin (39) kam von Fahrbahn ab, prallte gegen Betonwand & überschlug sich

Bei einem Unfall auf der Pyhrnautobahn A9 im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf) sind am Samstag kurz vor 8.00 Uhr ein Ehepaar und dessen zwei Kinder verletzt worden.

Die Lenkerin, eine 39-jährige Frau aus dem Kosovo, war in Richtung Graz unterwegs als sie die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto kam rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitschiene, prallte gegen die Betonmittelleitwand und überschlug sich. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen.

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer verständigten die Einsatzkräfte. Die Insassen - die Lenkerin, ihr 49-jähriger Mann und zwei Kinder im Alter von neun und 15 Jahren - wurden verletzt ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht, teilte die Polizei mit.