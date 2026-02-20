Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Polizei Schnee
© Team Foto Kerschi (Symbolfoto)

Floridsdorf

Schüsse auf Araber in Wien - dann Messer-Attacke

20.02.26, 15:31 | Aktualisiert: 20.02.26, 16:39
Nahe des Bahnhofs Floridsdorf kam es Donnerstagabend zu einem blutigen Aufeinandertreffen zweier offenbar verfeindeter Gruppen junger Männer.

Wien. Ein 22-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einer Auseinandersetzung in Floridsdorf im beginnenden Schneetreiben verletzt worden. Laut Polizei stach ein dem Opfer angeblich Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand - mutmaßlich ein Messer - auf ihn ein. Der junge Mann bekam insgesamt Stiche in den Arm, den Oberkörper und in den Oberschenkel verpasst, wurde aber nicht lebensgefährlich verletzt. Vom Täter und seinen Kompagnons fehlte zunächst jede Spur. Alle Beteiligten sollen wie der Verletzte arabisch-syrischer Herkunft sein.

Der Exekutive zufolge war das Opfer mit vier Freunden gegen 20.00 Uhr im Bereich der Franklinstraße unterwegs, als sie ´"wie aus dem Nichts wegen nichts" überfallen wurden. Einer der Aggressoren soll zunächst eine Schreckschusswaffe gezogen und mehrfach in die Luft geschossen haben. Dann zückte er eine Stichwaffe und verletzte den 22-Jährigen. In weiterer Folge ergriffen die Täter die Flucht.

Der 22-Jährige wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Er dürfte das Spital in wenigen Tagen verlassen können. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst im Dunkeln. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

