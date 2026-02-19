Alles zu oe24VIP
Prozess Klimakleber
© Die Hauptangeklagten. Mitte: Mitbegründerin Martha Krumpeck. Re. Klima-Shakira Anja Windli m neuen Look

7 Angeklagte

Mammutprozess gegen "letzte Generation" - so sieht Klima-Shakira jetzt aus

19.02.26, 21:30 | Aktualisiert: 20.02.26, 12:21
Wegen Sachbeschädigung und schwerer Sachbeschädigung standen am Freitag, dem ersten Verfahrenstag, gleich 7 von insgesamt 50 Klimaklebern vor Gericht. Unter ihnen die bekannte Aktivistin Anja Windl aka Klima-Shakira - jetzt im strengen Nordic-Look mit extralangen Boxer Braids. 




	Wien. Am Landesgericht hat am Freitag um 9.30 Uhr das Mammutverfahren gegen die ehemalige Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" begonnen. Angeklagt sind sieben frühere Aktivistinnen und Aktivisten, darunter eben Anja Windl oder die nicht weniger streitbare Mitbegründerin Marha Krumpeck. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Sachbeschädigung sowie schwere Sachbeschädigung vor. Grundlage für den Vorwurf sind Farbproteste am Flughafen Wien-Schwechat, beim Landhaus St. Pölten sowie beim Bundeskanzleramt in Wien im Jahr 2023 und 2024.









	

    

	Bereits zu Beginn der Verhandlung wurden die entscheidenden Fragen des Verfahrens deutlich. Das Versammlungsrecht decke "keine Eingriffe in das Eigentum Dritter", betonte die Staatsanwältin. Aus ihrer Sicht sei das Motiv der Proteste für die rechtliche Beurteilung "außer Acht zu lassen", wie die Anklagevertreterin erklärte. Die Verteidiger sahen das am Vormittag erwartungsgemäß anders. Rechtsanwalt Clemens Lahner verwies am Vormittag auf "achtenswerte Beweggründe" für die Taten als Milderungsgründe. "Der Versuch, den Planeten für uns und unsere Kinder in einem lebenswerten Zustand zu erhalten, ist sehr wohl ein achtenswerter Beweggrund", entgegnete Lahner.







	

    

	Ein paar der Sieben wollte auch anonym bleiben.

                
	Verteidiger Paul Kessler, der fünf der früheren Aktivistinnen und Aktivisten vertritt, betonte am Freitag: "Die Angeklagten haben nicht aus Eigennutz gehandelt, sondern aus Verzweiflung." Während Kesslers Mandanten sich am Vormittag schuldig bekannten, bat Ralf Niederhammer um einen Freispruch für seinen Mandanten, einen 67-jährigen Pensionisten. Der Österreicher hatte am 25. Oktober 2023 während eines Farbprotests beim Landhaus St. Pölten Uranin, einen grünen Farbstoff, in das Becken des Landhausschiffes eingebracht.







	Im weiteren Verlauf der Verhandlung standen am Vormittag die weiteren Einvernahmen der Angeklagten an. Auch eine bei einem Einsatz im Zuge der Proteste beteiligte Polizistin soll als Zeugin befragt werden.


Insgesamt sind 47 ehemalige Mitglieder der mittlerweile aufgelösten Klimaschutzbewegung in dem auf mehrere Blöcke aufgeteilten Verfahren angeklagt. Die "Letzte Generation" hatte bis zu ihrer Auflösung im Sommer 2024 immer wieder mit Blockaden auf Straßen, Autobahnen oder an anderen Verkehrsknotenpunkten oder Farbschüttaktionen gegen die Klimapolitik der damaligen türkis-grünen Bundesregierung protestiert.


                                
    


    

