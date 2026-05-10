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Ludwig, Kunasek
© APA (oe24 Montage)

Polit-Barometer

Umfrage-Knaller: Kunasek top, Ludwig flop

10.05.26, 21:29
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Im Polit-Barometer der Landeshauptleute liegt Kunasek deutlich voran. 

Der einzige Landeshauptmann der FPÖ, Steiermarks Mario Kunasek, ist zugleich auch der einzige unter seinen Amtskollegen, der ein positives Saldo im Polit-Barometer der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 (1.000 Befragte vom 4.4. bis 5.5., max Schwankung 3,16 %) vorweisen kann. 

Konkret haben 31 Prozent der Befragten einen positiven Eindruck des FPÖ-Landeschefs. Nur 20  Prozent haben einen negativen. Damit ergibt sich ein Saldo von +11. Alle anderen Landeshauptleute sind im Minusbereich. 

Landeshauptleute Beliebtheit
© oe24

Am kräftigsten im Minus ist dabei - mit Abstand - Wiens Bürgermeister (und Landeshauptmann) Michael Ludwig (SPÖ). Nur 16 Prozent der Befragten sehen ihn positiv, satte 43 Prozent negativ. Ergebnis: Ein Saldo von -27. Trostpflaster für Ludwig: In seiner Partei ist er nicht der unbeliebteste. SPÖ-Chef Andreas Babler kommt im Polit-Barometer auf -34 - und damit auf den letzten Platz. 

Kein Startbonus für Fellner 

Neu im Ranking ist übrigens Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), der auf Peter Kaiser folgte. Einen Startbonus gibt es allerdings nicht. Sein Saldo liegt bei -5 (10 % positiv, 15 % negativ). Damit ist er aber immerhin noch am Stockerl hinter Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (-1). 

Im Mittelfeld finden sich dann alle ÖVP-Landeshauptleute. Angeführt von Markus Wallner (Vorarlberg, -8) über Anton Mattle (Tirol, -8) und Thomas Stelzer (Oberösterreich, -8) bis hin zu Johanna Mikl-Leitner (Niederösterreich, -15) und Karoline Edtstadler (Salzburg, -16).

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