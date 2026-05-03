2:0 – Lustenau nach Derby-Sieg vor Bundesliga-Rückkehr

Austria Lustenau steht unmittelbar vor der Rückkehr in die Bundesliga. Mit einem souveränen Derby-Sieg gegen SW Bregenz haben die Vorarlberger die Tabellenführung übernommen und am Freitag den ersten Matchball.

Austria Lustenau gastiert am kommenden Freitag (18:00 Uhr) bei Austria Salzburg im MyPhone Austria Stadion zum alles entscheidenden Aufstiegs-Kracher. Nach dem 2:0-Heimsieg im Derby gegen Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz haben die Sticker die Tabellenführung der 2. Liga zurückerobert. Vor über 5.000 Zuschauern brachten Jack Lahne (40.) und Mohamed-Amine Bouchenna (70.) den Favoriten auf Kurs. Damit liegt Lustenau zwei Spieltage vor Schluss zwei Punkte vor dem FAC, der allerdings nur noch eine Partie zu bestreiten hat.

Matchball in der Mozartstadt

Die Mannschaft von Trainer Markus Mader hat es nun in der eigenen Hand: Ein Sieg in Salzburg würde nach zweijähriger Abstinenz den fixen Wiederaufstieg ins Oberhaus bedeuten. Der Vorsprung auf die Verfolger St. Pölten (drei Punkte) und Admira (fünf Punkte) verschafft den Lustenauern eine komfortable Ausgangslage für das Saisonfinale. Während Bregenz tief im Abstiegssumpf feststeckt, herrscht bei der Austria bereits echte Aufstiegs-Euphorie.

Klagenfurt schlägt Rapid II

Im zweiten Sonntagsspiel feierte Austria Klagenfurt im Wörthersee Stadion einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen Rapid II. Die jungen Hütteldorfer gingen zwar durch einen Kopfball von Kenan Muharemovic (15.) früh in Führung, doch die Kärntner schlugen nach dem Seitenwechsel zurück. Florian Jaritz (61.) nutzte einen Patzer von Rapid-Keeper Göschl zum Ausgleich, verletzte sich dabei jedoch und musste sofort ausgewechselt werden.

Eigentor-Pech besiegelt Rapid-Pleite

Den Siegtreffer für die Klagenfurter vor nur 470 Zuschauern besorgte ausgerechnet Rapids Jakob Brunnhofer (77.) per Eigentor. Für die Kärntner ist es das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage, wodurch sie sich im gesicherten Mittelfeld festsetzen. Rapid II hingegen bleibt nach der unglücklichen Niederlage im unteren Tabellendrittel stecken, während Lustenau bereits die Sektkühler für den kommenden Freitag vorbereitet.