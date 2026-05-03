Pleite nach 3:0-Führung: Messi-Gala reicht nicht für 1. Heimsieg

Was für ein bitteres Jubiläum für Lionel Messi! In seinem 100. Spiel für Inter Miami gab der Weltmeister eine Drei-Tore-Führung aus der Hand und vermiest damit Club-Boss David Beckham den 51. Geburtstag gründlich.

Inter Miami musste sich am Sonntag im heimischen Stadion in Florida mit 3:4 gegen Orlando City geschlagen geben. Dabei sah zunächst alles nach einer Messi-Show aus: Der Argentinier bereitete die ersten beiden Treffer vor und erzielte in der 33. Minute selbst das 3:0. Doch Orlando, das zuvor nur zwei der letzten 15 Spiele gewonnen hatte, schlug eiskalt zurück. Martin Ojeda avancierte mit einem Hattrick zum Spielverderber, bevor Tyrese Spice (93.) den Siegtreffer für die Gäste markierte.

Fluch des neuen Stadions hält an

Für Miami ist es eine historische Pleite, da man nach elf ungeschlagenen Partien erstmals wieder den Kürzeren zog. Besonders bitter: Auch im vierten Anlauf gelang der Mannschaft um Superstar Messi kein Heimsieg in der neuen Heimstätte. Der Tabellen-Nachzügler aus Orlando nutzte die Schwächen in Miamis Defensive gnadenlos aus und beendete die stolze Serie des Weltmeisters pünktlich zu seinem Jubiläumseinsatz.

Müller-Ausfall beim deutschen Gipfel

Parallel zum Florida-Drama warteten die Fans vergeblich auf das Duell zwischen Thomas Müller und Marco Reus. Müller musste das 1:1 seiner Vancouver Whitecaps bei Los Angeles Galaxy wegen einer Erkältung von der Tribüne aus verfolgen. Reus stand zwar auf dem Platz, wurde aber bereits zur Halbzeit ausgewechselt. Vancouver rettete durch einen späten Treffer von Mathias Laborda (81.) zumindest einen Punkt, verpasste aber den Sprung näher an die Tabellenspitze.

Werner-Club bleibt vorne

An der Spitze der Western Conference thronen weiterhin die San Jose Earthquakes, obwohl das Team des verletzten Timo Werner ebenfalls nur 1:1 in Toronto spielte. Vancouver hat bei einem Spiel weniger drei Punkte Rückstand auf den Leader. Marco Reus und LA Galaxy hängen derweil auf dem zehnten Platz fest und kämpfen um den Anschluss an die Pre-Playoff-Ränge in einer immer spannender werdenden MLS-Saison.