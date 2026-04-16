Superstar Messi kauft Fußball-Klub

Superstar Lionel Messi ist neuer Eigentümer von spanischem Fünftligisten Cornella.

Cornella de Llobregat. Lionel Messi ist unter die Club-Eigentümer gegangen. Der argentinische Weltstar erwarb den Fünftligisten UE Cornella, wie der Club aus der Metropolregion Barcelona am Donnerstag bekannt gab. Der Schritt würde Messis enge Verbundenheit mit Barcelona und sein Engagement für die Förderung des Sports und lokaler Talente in Katalonien unterstreichen, schrieb Cornella.

Beim Verein spielten u.a. Messis langjähriger Teamkollege Jordi Alba oder Arsenal-Keeper David Raya im Nachwuchs.

DAmit reiht sich der Argentinier Lionel Messi (38) in die Riege der Klubbesitzer wie David Beckham (50), Kylian Mbappé (27) und Cristiano Ronaldo (41) ein.