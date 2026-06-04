TV
Radio
E-Paper
Sport

Auf Zielgerade

Bayern kurz vor Transfer-Doppelpack

EINDHOVEN, NETHERLANDS - OCTOBER 21: Ismael Saibari of PSV Eindhoven celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between PSV Eindhoven and SSC Napoli at PSV Stadion on October 21, 2025 in Eindhoven, Netherlands. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
© Getty Images
Der FC Bayern München steht kurz vor seinen ersten Deals in diesem Transfersommer. Neben Ismael Saibari soll der Rekordmeister sich mit dem DFB-Star Nathaniel Brown einig sein.
OE24 auf Google bevorzugen

Nun könnte es schnell gehen: Der FC Bayern München hat laut Medienberichten sich am Dienstag mit dem PSV-Star Ismael Saibari persönlich geeinigt. Es fehlt nur noch eine Einigung mit dem Klub.

Auch interessant

Nachhilfe: Deutsche TV-Legende macht Rainer Pariasek WM-fit

Deutschland will die WM zurückholen

Über den Wolken: Erste WM-Grüße von Alaba & Co.

Trotz der hohen Summe laufen die Verhandlungen zwischen Bayern und PSV sehr gut und beide nähern sich den Forderungen an. In den vergangenen Tagen war von einer Ablösesumme von mindestens 50 Millionen Euro die Rede. Die Niederländer sind Bayern ein Stück entgegengekommen. Ihre Forderung: Den Großteil der Summe soll sofort ausgezahlt werden.

Deal kurz vor Abschluss

Wie Fabrizio Romano berichtet, steht der Deal kurz vor einem Abschluss. Es sind nur noch wenige Punkte, was Ablösesumme und die Modalität angeht, offen.

Alle Parteien sind zuversichtlich, dass eine Einigung in Kürze gelingt. Der FC Bayern hat sogar einen Medizincheck in den USA vorbereitet, da Saibari mit Marokko bei der WM mitspielt. Der Doublesieger möchte den Transfer noch vor dem Turnier abschließen.

Weitere Einigung

Neben Saibari soll der FC Bayern an einem weiteren Spieler interessiert sein. Laut "Sky" soll sich der Rekordmeister mit dem DFB- und Eintracht-Frankfurt-Star Nathaniel Brown mündlich einig sein. Bayern-Coach Vincent Kompany soll den Linksverteidiger von seiner Vorstellung beeindruckt haben.

Brown könnte beim FC Bayern einen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Zwischen der Eintracht und dem Rekordmeister laufen nun die Verhandlungen über die Ablöse auf Hochtouren. Die Frankfurter verlangen 60 bis 65 Millionen Euro für ihren Nationalspieler.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

DAS sind alle Public Viewings in Österreich

Bayern kurz vor Transfer-Doppelpack

Haaland-Zoff eskaliert!   City droht Real mit Klage

Über 30 Grad: FIFA verbietet Wasserflaschen

Deutschland will die WM zurückholen

Spaniens Wunderkind rechtzeitig fit für WM

Nachhilfe: Deutsche TV-Legende macht Rainer Pariasek WM-fit

Darum wird Österreich nicht Weltmeister

Über den Wolken: Erste WM-Grüße von Alaba & Co.

Abflug! ÖFB-Stars am Weg nach Los Angeles