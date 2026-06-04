Bayern kurz vor Transfer-Doppelpack

Der FC Bayern München steht kurz vor seinen ersten Deals in diesem Transfersommer. Neben Ismael Saibari soll der Rekordmeister sich mit dem DFB-Star Nathaniel Brown einig sein.

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Nun könnte es schnell gehen: Der FC Bayern München hat laut Medienberichten sich am Dienstag mit dem PSV-Star Ismael Saibari persönlich geeinigt. Es fehlt nur noch eine Einigung mit dem Klub.

Trotz der hohen Summe laufen die Verhandlungen zwischen Bayern und PSV sehr gut und beide nähern sich den Forderungen an. In den vergangenen Tagen war von einer Ablösesumme von mindestens 50 Millionen Euro die Rede. Die Niederländer sind Bayern ein Stück entgegengekommen. Ihre Forderung: Den Großteil der Summe soll sofort ausgezahlt werden.

Deal kurz vor Abschluss

Wie Fabrizio Romano berichtet, steht der Deal kurz vor einem Abschluss. Es sind nur noch wenige Punkte, was Ablösesumme und die Modalität angeht, offen.

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Alle Parteien sind zuversichtlich, dass eine Einigung in Kürze gelingt. Der FC Bayern hat sogar einen Medizincheck in den USA vorbereitet, da Saibari mit Marokko bei der WM mitspielt. Der Doublesieger möchte den Transfer noch vor dem Turnier abschließen.

Weitere Einigung

Neben Saibari soll der FC Bayern an einem weiteren Spieler interessiert sein. Laut "Sky" soll sich der Rekordmeister mit dem DFB- und Eintracht-Frankfurt-Star Nathaniel Brown mündlich einig sein. Bayern-Coach Vincent Kompany soll den Linksverteidiger von seiner Vorstellung beeindruckt haben.

Brown könnte beim FC Bayern einen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Zwischen der Eintracht und dem Rekordmeister laufen nun die Verhandlungen über die Ablöse auf Hochtouren. Die Frankfurter verlangen 60 bis 65 Millionen Euro für ihren Nationalspieler.