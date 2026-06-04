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Vorfreude auf Wm

Über den Wolken: Erste WM-Grüße von Alaba & Co.

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Gute Laune im ÖFB-Team © APA/GEORG HOCHMUTH
Nun ist es soweit - Der Flieger unserer ÖFB- Stars ist abgehoben und die Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beginnt. Die Stars unserer Mannschaft zeigen sich dabei bestens gelaunt.
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Am Donnerstag verabschiedete sich das österreichische Nationalteam in die USA. In der Business Class der Austrian Airlines traten Spieler und Coaching-Staff die rund 12-stündige Reise nach Los Angeles an.

Mit zuletzt drei Siegen in Folge und der ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren dürfte die Stimmung bei unseren Nationalhelden sowie auch bei den Fans hervorragend sein.

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Gute Laune im Flieger

Das verrät auch Marco Friedls Instagram-Story, welche den Fans einen Einblick in den Flieger beschert.

Quelle: Instagram marcofriedl_32

Mit der Euphorie der WM (11. Juni-19. Juli) und dem Sitzplatz neben seinem Kompagnon David Alaba dürfte auch Marko Arnautovic seine Flugangst etwas ausblenden können und den Flug genießen.

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