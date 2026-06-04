Spaniens Wunderkind rechtzeitig fit für WM

Nachdem der spanische Jungstar Lamine Yamal das Saisonende mit einer Oberschenkelverletzung verpasste, war unklar ob der Tempodribbler pünktlich zur WM wieder fit wird. Nun zeigt sich Spanien Coach De la Fuente zuversichtlich.

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Die Verletzung welche sich der 18-jährige im Liga-Duell am 22. April gegen Celta Vigo (1:0) zuzog sorgte für Schrecken bei vielen spanischen Fans. Direkt nach einem verwandelten Elfmeter griff sich Lamine Yamal an den Oberschenkel. Schnell war klar, dass die Verletzung auf Vereins-Ebene das Saison-Aus bedeuten sollte.

Für Yamal, welcher nach der EM 2024 sein zweites großes internationales Turnier spielen könnte, war lange Zeit fraglich, ob er bei der WM im Auftaktspiel seine Mannschaft am Platz unterstützen kann. Jetzt äußert sich Teamchef De la Fuente zu der aktuellen Situation des Ausnahmespielers.

Einsatz nicht garantiert

Laut ihm könne Yamal "bei normalen Verlauf am 15. Juni (18 Uhr) fit sein um zu spielen". Das Auftaktmatch bestreitet der amtierende Europameister gegen Kap Verde in Atlanta. Ob der Flügelspieler dann auch wirklich am Platz stehen wird ist allerdings weiter fraglich.

"Das heißt nicht, dass er spielt, wir werden sehen. Vielleicht für ein paar Minuten", sagte De la Fuente. Sicher sollte allerdings sein, dass Yamal im Verlauf der Gruppenphase seine ersten Spielminuten bekommen wird. Neben Auftaktgegner Kap Verde komplettieren Saudi-Arabien und Uruguay die Gruppe der Spanier.

Flügelduo wieder vereint

Weitere erfreuliche Nachrichten gibt es für alle Spanien Fans um die Personalie Nico Williams. Bei ihm war ein Einsatz zu Beginn der Weltmeisterschaft ebenfalls fraglich.

Spaniens Flügelduo © Getty Images

Aber auch der kongeniale Flügelpartner von Lamine Yamal sollte pünktlich zum Start des Turniers fit werden. Man wird gespannt sein dürfen ob die beiden auf ihrem Leistungsmaximum performen und die Fußballwelt wieder so verzaubern können, wie sie das bei der Europameisterschaft 2024 getan haben.