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Vor Tunesien-Testspiel

Verletzungsschock um Baumgartner

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Christoph Baumgartner
Christoph Baumgartner verletzte sich kurz vor Anpfiff. © APA/GEORG HOCHMUTH
Rund 15 Minuten vor dem Anpfiff griff sich Offensivstar Christoph Baumgartner an den Hüftbeuger und humpelte vom Platz.
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Damit ist genau das eingetreten, was ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und sein Betreuerstab vermeiden wollten: dass sich einer unserer Fixstarter für die WM in Nordamerika (11. Juni bis 19. Juli) kurz vor dem Abflug verletzt.

Gregoritsch statt Baumi in Startelf

Es passierte offenbar, während Rangnick ein letztes Live-Interview auf ServusTV gab. Beim Einschießen zog sich Baumgartner eine Verletzung zu - wie schwer es den Leipzig-Legionär wirklich erwischt hat, war zum Zeitpunkt des Anpfiffs nicht bekannt.

Jedenfalls kam der für eine spätere Einwechslung vorgesehene Michael Gregoritsch anstelle von Baumgarnter von Beginn an aufs Feld.

"Die Muskeln sind müde nach so einer langen Saison," erklärte ServusTV-Experte Marc Janko. Deswegen seien Testspiele vor einem Großereignis heikel, aber wichtig. Janko: "Das schmerzt richtig, Baumi ist ein brutal wichtiger Spieler für unser Team."

Janko weiter: "Aber viel mehr Spieler sollten sich jetzt nicht mehr verletzen."

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