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Mit CR7 und Messi: Mexiko nominiert Rekord-Kicker

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Mexikos Torhüter Guillermo Ochoa
Mexikos Torhüter Guillermo Ochoa © APA/AFP/CARL DE SOUZA
Tormann Guillermo Ochoa ist in den Kader von Mexiko berufen worden und stünde mit seiner sechsten Teilnahme bei einer WM auf einer Stufe mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.
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Der 40-Jährige wurde von Trainer Javier Aguirre für das 26-köpfige Aufgebot als Ersatztormann hinter Raul Rangel benannt. Auf sechs WM-Teilnahmen, also jene mit Einsatzminuten, kam bisher noch kein Spieler in der WM-Geschichte.

Im Gegensatz zu den Superstars aus Portugal und Argentinien (jeweils fünf) kam der in Zypern spielende Schlussmann nur bei den Weltmeisterschaften in Brasilien 2014, Russland 2018 und Katar 2022 zum Einsatz. Bei den Turnieren in Deutschland 2006 und Südafrika 2010 war der 153-malige Nationalspieler ohne Spielminute.

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Auf der anderen Seite der Altersskala nominierte Aguirre den erst 17 Jahre alten Mittelfeldspieler Gilberto Mora. Er könnte der jüngste mexikanische WM-Spieler werden. In der WM-Geschichte kamen erst sieben Spieler im Alter von 17 Jahren zu einem Einsatz, darunter Brasiliens Ikone Pele.

Mexiko eröffnet die WM am 11. Juni gegen Südafrika, trifft in der Gruppe A zudem auf Südkorea und Tschechien.

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