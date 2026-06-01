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Aufstellung ist da

DIESE Elf startet bei unserer WM-Generalprobe

VIENNA,AUSTRIA,27.MAR.26 - SOCCER - OEFB international test match, Austria vs Ghana. Image shows the rejoicing of Christoph Baumgartner, Alexander Prass and Marcel Sabitzer (AUT). Photo: GEPA pictures/ Kevin Kada
© GEPA pictures/ Kevin Kada
Über zwei Wochen vor dem ersten WM-Match wartet auf Österreichs Fußball-Nationalteam der letzte Härtetest.
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Die ÖFB-Auswahl bestreitet am Montag (ab 20.45 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) im Wiener Happel-Stadion ein Länderspiel gegen Tunesien, das als Generalprobe für die Endrunde und vor allem für das Auftaktmatch am 17. Juni gegen Jordanien dient. Teamchef Ralf Rangnick hofft darauf, drei Tage vor dem Abflug in die USA letzte wichtige Eindrücke zu sammeln und einen Sieg zu holen.

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Tunesien sei als Gegner bewusst ausgewählt worden, um sich auf das Duell mit Jordanien einzustellen. "Es gibt Ähnlichkeiten in der Spielweise. Die Spielweise von Jordanien ist auch auf Konter ausgerichtet und aus einem tiefen Block spielend", erklärte Rangnick. Deshalb könnte die Aufstellung schon ein Vorbote für den Auftakt am 17. Juni gegen Jordanien sein.

Diese Elf schickt Rangnick auf den Platz

Die Herangehensweise seiner Mannschaft bleibt unverändert. "Wir werden versuchen, unser Spiel so gut wie möglich auf den Platz zu bringen", sagte Rangnick. Mit angezogener Handbremse werde man nicht agieren, denn damit "kannst du bei unserer Spielweise kein Spiel bestreiten. Das bedeutet aber nicht, dass man in Zweikämpfen Kopf und Kragen riskiert, so clever sind die Jungs auch."

Schon zur Pause werde es "den einen oder anderen Wechsel" geben, weitere dürften im Laufe der Partie folgen. Für die Spieler besteht am Montag die letzte Möglichkeit vor der WM, in einem Länderspiel Eigenwerbung zu betreiben, weil der für 11. Juni in der Nähe von Los Angeles geplante Test gegen Guatemela abgesagt wurde. Rangnick war darüber alles andere als unglücklich. "Ich bin da überhaupt nicht böse."

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