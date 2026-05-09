Kurioser Rangnick-Auftritt: DAS steckt dahinter

Beim letzten Heimspiel von RB Leipzig überraschte Teamchef Ralf Rangnick mit einem ungewohnten Look.
RB Leipzig wollte am Samstag im letzten Heimspiel der Saison nicht nur den Champions-League-Startplatz für die kommende Saison endgültig fixieren. Auch Xaver Schlager wurde verabschiedet, nachdem sein Vertrag mit Saisonende ausläuft.
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Doch noch bevor das Spiel angepfiffen wurde, sorgte vor allem ein anderer "Österreicher" für Aufsehen in der Bullen-Arena von Leipzig. Niemand Geringerer als Teamchef Ralf Rangnick war persönlich vor Ort und ließ sich auch von den Fans feiern.
Jubiläums-Feier
Anlässlich des 10-jährigen Aufstiegsjubiläums der Bullen wurden die Helden von damals noch einmal gefeiert. Neben einer braunen Red-Bull-Kappe bekam Rangnick auch noch eine Jeansjacke der Fans überreicht.
Dem damaligen Aufstiegstrainer gefiel die Rückkehr in seine alte Heimat. Danach konnte er auch den Team-Schützlingen rund um Christoph Baumgartner bei einem ihrer letzten Pflichtspiele der Saison auf die Füße schauen.