Marc Marquez bei Martin-Sieg in Le Mans schwer verletzt

Der spanische Aprilia-Pilot Jorge Martin hat am Samstag den Sprint der MotoGP in Le Mans gewonnen.

Der Ex-Weltmeister setzte sich nach 13 Runden souverän vor Francesco Bagnaia auf Ducati und seinem in der WM weiter vor ihm führenden Teamkollegen Marco Bezzecchi durch. KTM-Mann Pedro Acosta fuhr zu Rang vier. Am Sonntag folgt der Grand Prix.

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Weltmeister Marc Marquez kam in der Schlussphase spektakulär zu Sturz und humpelte anschließend Richtung Box.

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Der spanische Rekordweltmeister musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem ein Bruch im fünften Mittelfußknochen des rechten Fußes diagnostiziert wurde. Damit verpasst er wohl auch sein Heim-Rennen in Barcelona.