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Marc Marquez
© X/MotoGP

OP nach Sprint

Marc Marquez bei Martin-Sieg in Le Mans schwer verletzt

Von
09.05.26, 16:19
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Der spanische Aprilia-Pilot Jorge Martin hat am Samstag den Sprint der MotoGP in Le Mans gewonnen.  

Der Ex-Weltmeister setzte sich nach 13 Runden souverän vor Francesco Bagnaia auf Ducati und seinem in der WM weiter vor ihm führenden Teamkollegen Marco Bezzecchi durch. KTM-Mann Pedro Acosta fuhr zu Rang vier.  Am Sonntag folgt der Grand Prix.  

Sprint Le Mans
© Getty

Weltmeister Marc Marquez kam in der Schlussphase spektakulär zu Sturz und humpelte anschließend Richtung Box.

Marc Marquez
© Getty

Der spanische Rekordweltmeister musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem ein Bruch im fünften Mittelfußknochen des rechten Fußes diagnostiziert wurde. Damit verpasst er wohl auch sein Heim-Rennen in Barcelona.

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