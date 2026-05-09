Superstar im Krankenhaus: Nächster Horror-Crash beim Giro

Auch die zweite Etappe des Giro d'Italia wurde von einem Horror-Sturz überschattet. Superstar Jay Vine musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden, das Teilstück war kurzfristig isoliert.

Nach dem chaotischen Sprint am Freitag kam es auch auf der zweiten Etappe des Giro d'Italia zu einem schrecklichen Sturz. Am Weg zum letzten Anstieg kamen mehrere Fahrer auf der regennassen Fahrbahn zu Sturz. UAE-Star Jay Vine, der heuer schon die Australien-Rundfahrt gewinnen konnte, musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Es war der erste Härtetest der Top-Favoriten auf den Gesamtsieg mit einem kleinen Anstieg zum Schluss. Auf dem 221 Kilometer langen Teilstück von Burgas nach Veliko Tarnovo in Bulgarien holte sich Guillermo Silva, der damit das pinke Trikot übernimmt.

Österreichs Hoffnung auf den Gesamtsieg, Felix Gall, kam zeitgleich mit dem Tagessieger ins Ziel. Am Sonntag folgt das letzte Teilstück in Bulgarien von Plovdiv nach Sofia, ehe der Giro nach einem Ruhetag am Dienstag erstmals in Italien gefahren wird.