Podest-Plan: Felix Gall startet historischen Giro-Angriff

Felix Gall greift nach den Sternen! Nach seinem starken fünften Platz bei der Tour de France will der 28-jährige Osttiroler beim 109. Giro d Italia erstmals auf ein Grand-Tour-Podest klettern.

Der Giro d Italia startete am Samstag mit einer 147 km langen Sprintetappe am Schwarzen Meer in Burgas (Bulgarien). Felix Gall, der für das Team Decathlon an den Start geht, fühlt sich so bereit wie nie zuvor. Ich war dreimal im Höhentraining und hab die Angst vor harten Einheiten verloren, berichtete der Profi per Videocall. Mit weniger Gewicht und höheren Wattleistungen will er in den Bergen, die insgesamt 50.000 Höhenmeter bieten, die Konkurrenz abhängen.

Tüfteln an der Zeitfahr-Maschine

Die große Entscheidung fällt jedoch nicht nur bergauf, sondern im flachen Kampf gegen die Uhr. Am Dienstag, 19. Mai (13:00 Uhr/live Eurosport & Sport24-Liveticker), wartet in der Toskana die 10. Etappe über 40,2 km. Bisher war das Einzelzeitfahren Galls Schwachstelle. Im Höhentraining am Ätna hat er daher massiv an der Aerodynamik gefeilt. Er fuhr jeden zweiten Tag Intervalleinheiten auf der Zeitfahr-Maschine, um gegen Topfavoriten wie Jonas Vingegaard nicht den Anschluss zu verlieren.

Mühlberger als wichtigster Bodyguard

Unterstützung erhält Gall von seinem Zimmerkollegen und Edelhelfer Gregor Mühlberger. Die Neuverpflichtung soll dafür sorgen, dass Gall mit maximaler Energie in die entscheidenden Phasen kommt. Ein erster echter Härtetest wartet am Freitag, 15. Mai (11:30 Uhr/live Eurosport & Sport24-Liveticker), auf der 244 km langen Monsteretappe nach Blockhaus. Nach dem 13,5 km langen Schlussanstieg wird klar sein, ob Gall tatsächlich um das Podest in Rom am 31. Mai mitkämpfen kann.