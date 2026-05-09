Karriere-Finale: Vincent Kriechmayr hängt noch eine Saison dran

Die Spekulationen um einen Rücktritt sind offiziell vom Tisch. Österreichs Speed-Ass Vincent Kriechmayr hat sein Schweigen gebrochen und startet auch in der kommenden Saison voll durch.

Der 34-jährige Ex-Weltmeister aus Oberösterreich verkündete seine Entscheidung exklusiv gegenüber dem Linzer TV-Sender LT1. Meine Karriere geht weiter. Ich möchte noch eine Saison dranhängen, wo ich noch mal alles, was ich habe, reinlege, stellte der Doppel-Weltmeister von Cortina 2021 klar. Zuletzt gab es Unstimmigkeiten über seinen persönlichen Betreuerstab, doch hier scheint nun eine Lösung gefunden worden zu sein.

Trainer-Streit endlich beigelegt

Besonders die Personalie um seinen bevorzugten Konditionstrainer Peter Meliessnig sorgte intern für Wirbel. Offenbar darf Kriechmayr nun doch mit seinem Wunsch-Coach weiterarbeiten. Dies war wohl der entscheidende Faktor für den Routinier, den Ski-Zirkus doch noch nicht zu verlassen. Nach einer Saison mit zwei Weltcupsiegen, darunter der historische Erfolg in Crans Montana zur Beendigung der ÖSV-Abfahrtsflaute, brennt der Oberösterreicher auf mehr.

Große Ziele für die WM-Saison

Obwohl Kriechmayr bei den Olympischen Spielen in den Einzelrennen leer ausging und nur Silber in der Teamkombination holte, ist der Hunger auf Erfolg ungebrochen. Der Speed-Spezialist will im kommenden Winter vor allem die kleine Kristallkugel und weiteres Edelmetall bei der Weltmeisterschaft ins Visier nehmen. Mit der geklärten Trainer-Frage im Rücken bereitet sich der Routinier nun intensiv auf seine wohl finale Saison im Weltcup vor.