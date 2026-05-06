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© Getty Images

Bis Polizei kam

Wachhunde von Gärtnerei stellten Einbrecher (22)

06.05.26, 14:30
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Mit den Vierbeinern, die das Grundstück verteidigten, hatte der Einbrecher wohl nicht gerechnet. 

Wien. Wachhunde einer Gärtnerei haben Dienstagfrüh einem Dieb in Wien-Donaustadt einen Strich durch die Rechnung gemacht:

Der 22-Jährige wollte wohl in eine Gärtnerei einsteigen, um ein Firmenfahrzeug zu stehlen, erläuterte die Polizei am Mittwoch. Die aufmerksamen Hunde stellten den Mann allerdings.

Er verkroch sich unter einem Traktor, bis die Polizei eintraf, und wurde auf freiem Fuß wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls sowie Einbruchsdiebstahls und der Sachbeschädigung angezeigt.

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