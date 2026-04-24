Kiteishvili soll die Austria-Abwehr im knacken

Nach drei Unentschieden in Folge steht Sturm Graz im Titelrennen mit dem Rücken zur Wand. Am Sonntag empfangen die Blackies die Wiener Austria und müssen dringend den Wiener-Heimfluch besiegen.

Sturm Graz empfängt am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in der Merkur Arena die Wiener Austria zum wegweisenden Duell um die Meisterschaft. Obwohl die Steirer seit neun Partien ungeschlagen sind, kostete die jüngste Remis-Serie wertvolle Punkte im Kampf um den Titel. Trainer Fabio Ingolitsch muss zudem auf mehrere Stammkräfte verzichten, gibt aber eine klare Marschroute vor: Wir wollen ganz klar auf Offensive setzen und voll auf Sieg spielen.

Warnsignal trotz Heimbastion

Zwar ist Sturm seit sieben Heimspielen unbesiegt, doch die Statistik gegen Teams aus der Bundeshauptstadt bereitet Sorgen. Die letzten drei Heimauftritte gegen Wiener Klubs gingen allesamt verloren. Hoffnung macht Topscorer Otar Kiteishvili, der mit 14 Saisontoren in der Form seines Lebens agiert. Der Georgier soll die Austria-Defensive knacken, die Sturm in dieser Spielzeit bereits zweimal unterlegen war.

Standard-Gefahr aus Favoriten

Die Wiener Austria reist mit zwei Niederlagen gegen Salzburg im Gepäck an, bringt aber eine gefährliche Waffe mit nach Graz. Mit 19 Treffern nach ruhenden Bällen halten die Veilchen den Ligabestwert bei Standards. Sturm hingegen kassierte erst acht Gegentore nach Standardsituationen. Austria-Coach Stephan Helm weiß, dass sein Team nur mit einer geschlossenen Kollektivleistung auf Topniveau eine Chance gegen den Tabellenführer hat.

Mögliche Aufstellungen:

SK Sturm Graz – FK Austria Wien

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Stadion Graz-Liebenau, Graz

Stadion Graz-Liebenau, Graz Schiedsrichter: Ebner

Ergebnisse 2025/26:



0:1 (h)

1:3 (a)

5:2 (a)

SK Sturm Graz: Chudjakow - Vallci, Aiwu, Koller - Hödl, Fosso, Gorenc Stankovic, Karic - Kiteishvili - Jatta, Mamageishvili

Es fehlen: Mitchell (gesperrt), Malic (angeschlagen), Rozga (Oberschenkel), Beganovic (Knöchel), Grgic, Lavalee (beide Kreuzband)

FK Austria Wien: Sahin-Radlinger - Plavotic, Dragovic, Wiesinger - Ranftl, Maybach, Barry, Lee T. - Fischer, Markovic - Boateng

Es fehlen: Botic (Knöchel), Sarkaria (Kreuzband), El Sheiwi (Aufbau)

Fraglich: Eggestein (Muskelfaserriss), Barry (Adduktoren)

Live auf Sky Sport Austria.