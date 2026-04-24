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SV Ried
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Crunchtime

Ried will bei der WSG Tirol heute alles klar machen

24.04.26, 16:20
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Die SV Ried kann am Samstag den Sekt kaltstellen. Mit einem Sieg bei der WSG Tirol würde der Aufsteiger den Klassenerhalt in der Bundesliga vier Runden vor Schluss endgültig fixieren.

Tabellenführer Ried gastiert am Samstag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Innsbrucker Tivoli Stadion bei der WSG Tirol. Die Innviertler sind die Mannschaft der Stunde in der Qualifikationsgruppe und holten acht Punkte aus den letzten vier Partien. Trainer Maximilian Senft hat ein klares Ziel ausgegeben und will nach der weit aufgestoßenen Tür nun auch final durchgehen.

Rieder Lauf trotz prominenter Sperre

Obwohl Ried auf den gesperrten Ante Bajic verzichten muss, gehen sie als Favorit in das Duell. In der laufenden Saison gewannen die Innviertler bereits zwei der drei Duelle gegen die Wattener. Die Formkurve spricht klar für den Aufsteiger, der sich im unteren Play-off als Nummer eins etabliert hat und den Vorsprung auf das Tabellenschlusslicht WAC weiter ausbauen will.

Tiroler Kampfansage in der Crunchtime

Die WSG Tirol kämpft indes mit schwindender Leichtigkeit und konnte in sechs Qualirunden nur einen Sieg einfahren. Dennoch haben die Wattener vier Punkte Vorsprung auf den letzten Platz. Coach Philipp Semlic betont, dass es nun um alles geht. Stürmer-Routine Lukas Hinterseer erwartet ein richtig körperliches Spiel mit viel Intensität und will gegen den Leader unbedingt anschreiben.

Mögliche Aufstellungen:

WSG Tirol – SV Ried

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck
  • Schiedsrichter: Semler

Ergebnisse 2025/26:

  • 0:2 (a)
  • 1:1 (h)
  • 1:2 (a)

WSG Tirol: Stejskal - Boras, Lawrence, D. Gugganig - L. Sulzbacher, Taferner, Müller, Böckle - Wels, Hinterseer, Baden Frederiksen

Es fehlen: Butler (Knie), Geris (Muskelverletzung)

SV Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Rasner, Maart, Nasrawe, Pomer - Bajlicz, Van Wyk - Mutandwa

Es fehlen: Bajic (gesperrt), F. Wimmer (Knie), Rossdorfer (muskuläre Probleme)

Live auf Sky Sport Austria.

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