Neue Studie zeigt: So (unruhig) schlafen Österreicher wirklich

Wie gut schlafen Österreicher:innen wirklich? Eine aktuelle IMAS-Erhebung zeigt: Die meisten kommen auf genug Stunden, trotzdem sind die Östereicher:innen nicht ganz zufrieden. Warum das so ist, lesen Sie hier.

Hand aufs Herz: Haben Sie heute Nacht gut geschlafen oder eher so „ging schon“? Die Antwort fällt in Österreich überraschend positiv aus. Denn eine aktuelle Studie zeigt: Wir schlafen eigentlich ziemlich gut, auch wenn wir selbst das Gefühl haben, da geht noch mehr.

Österreich schläft… gar nicht so schlecht

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Unter der Woche kommen Österreicher:innen im Schnitt auf 7,2 Stunden Schlaf pro Nacht. Am Wochenende gönnt man sich dann noch ein kleines Upgrade auf 8,2 Stunden. Damit liegen wir ziemlich genau im empfohlenen Bereich. Also alles perfekt? Nicht ganz. Denn obwohl die Zahlen stimmen, bleibt ein kleines Gefühl zurück: Es könnte ruhig ein bisschen mehr sein.

Die ideale Schlafdauer sehen viele nämlich bei rund 7,9 Stunden. Zwischen dem, was wir bekommen, und dem, was wir wollen, liegt eine kleine, aber spürbare Lücke. Und genau diese Diskrepanz sorgt dafür, dass sich viele trotz ausreichendem Schlaf nicht ganz zufrieden sind.

Ruhige Nacht? Nicht ganz

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Fast jede zweite Person wacht nachts auf. 49 Prozent geben an, mindestens einmal pro Nacht wach zu werden. Und trotzdem sagen gleichzeitig 86 Prozent, dass sie „gut“ oder „eher gut“ schlafen. Ein kleiner Widerspruch, der zeigt: Unser Schlaf ist vielleicht nicht ideal, aber auch nicht so schlecht, wie wir manchmal denken.

Für einen Teil der Bevölkerung sieht die Sache allerdings anders aus. 13 Prozent schlafen schlecht und das sind mehr als noch vor ein paar Jahren. Die Gründe sind wenig überraschend, aber umso relevanter:

Stress und psychische Belastung

körperliche Beschwerden

Also genau die Dinge, die uns auch tagsüber beschäftigen, nur dass sie nachts plötzlich lauter werden.

Einschlafen: Schneller als gedacht

Beim Einschlafen selbst sieht es dagegen besser aus. Im Schnitt dauert es etwa 18 Minuten, bis wir ins Land der Träume gleiten. Viele schaffen es sogar deutlich schneller. Das zeigt: Das Problem ist oft nicht das Einschlafen, sondern das Durchschlafen.

Österreich ist definitiv kein Land der Schlaflosen. Die meisten schlafen ausreichend und kommen gut durch die Nacht. Und trotzdem bleibt dieser kleine Wunsch nach „noch ein bisschen besser“.