Laut Studie: So viele Tassen Kaffee schützen Ihre mentale Gesundheit

Morgens ohne Kaffee? Für die meisten undenkbar! Doch das schwarze Gold kann noch viel mehr als nur wachmachen. Eine neue Langzeitstudie enthüllt jetzt: Die richtige Menge entscheidet darüber, ob Kaffee zum Balsam für die Seele wird oder unsere Psyche unter Stress setzt.

Forschende untersuchen immer wieder die Wirkung von Kaffee auf unseren Körper. Jetzt liefern Wissenschaftler:innen der renommierten Fudan University in China die Antwort. Sie analysierten die Daten von über 460.000 Menschen über einen Zeitraum von fast 14 Jahren. Das Ergebnis ist eindeutig: Wer die richtige Dosis erwischt, senkt sein Risiko für Depressionen und Angststörungen.

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Die "Magische Zahl": Bei so viel Tassen Kaffee profitiert das Gemüt

Laut der Studie gibt es einen klaren Gewinner für die mentale Gesundheit. Menschen, die täglich zwei bis drei Tassen Kaffee tranken, hatten das geringste Risiko, an Stimmungs- oder Stressstörungen zu erkranken. Doch Vorsicht: Wer zu viel bechert, erreicht genau das Gegenteil! Die Forscher sprechen von einem „J-förmigen“ Zusammenhang:

Wenig/Kein Kaffee: Höheres Risiko für depressive Verstimmungen.

Höheres Risiko für depressive Verstimmungen. 2-3 Tassen: Das Optimum für die Psyche.

Das Optimum für die Psyche. Ab 5 Tassen: Das Risiko für psychische Probleme steigt wieder rapide an!

Warum Kaffee unsere Seele schützt

Der Grund für den Stimmungs-Boost liegt in der komplexen Zusammensetzung der Bohne. Kaffee enthält über 1.000 Inhaltsstoffe, darunter wertvolle Antioxidantien.

Entzündungs-Stopper: Diese Stoffe reduzieren Entzündungen im Körper, die heute als einer der Hauptgründe für Depressionen gelten.

Diese Stoffe reduzieren Entzündungen im Körper, die heute als einer der Hauptgründe für Depressionen gelten. Botenstoff-Turbo: In moderaten Mengen steuert das Koffein unsere Wachheit und Stimmung im Gehirn positiv.

In moderaten Mengen steuert das Koffein unsere Wachheit und Stimmung im Gehirn positiv. Die Stress-Falle: Zu viel Koffein flutet den Körper mit Cortisol. Dieses Stresshormon kann bei übermäßigem Konsum (über 5 Tassen) zu Angstzuständen führen.

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Männer profitieren stärker

Besonders spannend: Die Untersuchung zeigt, dass Männer offenbar stärker vom moderaten Kaffeekonsum profitieren als Frauen. Warum das so ist, müssen weitere Studien klären. Überrascht waren die Experten zudem davon, dass die Genetik kaum eine Rolle spielt, egal ob Ihr Körper Koffein schnell oder langsam abbaut, die "2 bis 3 Tassen"-Regel bleibt der Goldstandard.