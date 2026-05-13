Österreich: Das sind die schönsten Seen in jedem Bundesland

Türkisblaues Wasser, spektakuläre Bergkulissen und echte Karibik-Vibes: Das sind die schönsten Seen Österreichs, ein Highlight pro Bundesland.

Österreich kann vieles: Berge, gutes Essen, hübsche Altstädte, aber vor allem auch unfassbar schöne Seen. Von türkisblauem Wasser bis zu Bergkulissen wie aus einem Film: Das sind die schönsten Seen in jedem Bundesland.

1. Kärnten: Faaker See

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Wenn ein österreichischer See nach Sommerurlaub aussieht, dann wahrscheinlich der Faaker See. Das Wasser schimmert fast unrealistisch türkisblau und im Hintergrund ragen die Karawanken auf, fast wie eine Postkarte. Besonders beliebt ist der See auch wegen seiner warmen Temperaturen: Im Hochsommer erreicht das Wasser oft angenehme 25 bis 26 Grad.

2. Tirol: Achensee

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Der Achensee wird nicht umsonst oft als „Karibik Tirols“ bezeichnet. Zwischen Karwendel- und Rofangebirge gelegen bietet der größte See Tirols glasklares Wasser und eine unglaublich beeindruckende Bergkulisse. Warm wird er allerdings selten: Durch seine Höhenlage und Tiefe bleibt der See selbst im Sommer eher frisch. Perfekt also für alle, die lieber spektakuläre Natur als Badewannen-Temperaturen wollen.

3. Oberösterreich: Attersee

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Der Attersee im Salzkammergut gehört definitiv zu den bekanntesten Seen Österreichs und das komplett zurecht. Mit seiner intensiven türkisblauen Farbe und den Bergen rundherum wirkt der größte vollständig in Österreich liegende See fast unwirklich schön. Vor allem im Sommer fühlt sich die Gegend rund um den Attersee ein bisschen wie europäischer Sommerfilm an.

4. Steiermark: Altausseer See

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Der Altausseer See wirkt fast wie ein Gemälde. Am Fuße des Losers gelegen, begeistert der See mit glasklarem Wasser und einer besonders ruhigen Atmosphäre. Die leicht dunkelblaue Farbe des Wassers macht die Kulisse zusätzlich noch dramatischer. Kurz gesagt: Einer dieser Orte, an denen man automatisch langsamer wird.

5. Burgenland: Neusiedler See

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Der Neusiedler See ist zwar komplett anders als die klassischen Bergseen Österreichs, aber genau das macht ihn so besonders. Der dichte Schilfgürtel, die Weite und die Sonnenuntergänge rund um Podersdorf sorgen für echtes Sommerfeeling. Außerdem: Einer der besten Orte in Österreich für Sonnenuntergangsfotos.

6. Vorarlberg: Körbersee

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Der Körbersee wurde 2017 sogar zum schönsten Platz Österreichs gewählt und sobald man dort steht, versteht man warum. Der Bergsee liegt auf 1.675 Metern Höhe mitten in den Alpen und ist nur zu Fuß erreichbar. Im Sommer wird das Wasser überraschend angenehm warm, die Umgebung wirkt dagegen fast surreal schön.

7. Niederösterreich: Erlaufsee

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Direkt an der Grenze zur Steiermark liegt der Erlaufsee, eingebettet mitten im Mariazellerland. Der Bergsee bleibt eher kühl, doch genau das macht ihn nach Wanderungen besonders beliebt. Und das Wasser? So klar, dass man teilweise bis auf den Grund sehen kann.

8. Salzburg: Wolfgangsee

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Der Wolfgangsee gehört zu den absoluten Österreich-Klassikern. Kristallklares Wasser, idyllische Orte wie St. Wolfgang oder St. Gilgen und die typische Salzkammergut-Kulisse machen den See zu einem der schönsten Fotospots des Landes. Dazu kommt Trinkwasserqualität und echtes Sound-of-Music-Feeling.

Egal ob türkisblauer Badesee, ruhiger Bergsee oder Sonnenuntergang am Schilfgürtel: Österreich hat für jeden Sommertyp den perfekten See.