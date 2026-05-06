Schicker-Zukunft bei Hoffenheim geklärt

Hoffenheim spielt eine enorm starke Saison, bis zuletzt wird um die Champions-League-Plätze gekämpft. Großen Anteil daran hat auch Andreas Schicker, der Österreicher wurde nun dafür belohnt.

Der Sportgeschäftsführer verlängerte seinen Vertrag nämlich vorzeitig, wie die Sinsheimer am Mittwoch bekannt gaben. Der 39-Jährige kam 2024 nach vier Jahren Sturm Graz zu Hoffenheim und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Wie lange Schicker aber verlängert wird, ist nicht bekannt. Allerdings bekommt er einen zweiten Geschäftsführer zur Seite gestellt, nämlich Daniel Förderer. Der ehemalige externe Berater übernimmt die Felder Marketing, Vertrieb und Digitales.

TSG-Boss Dietmar Hopp lobte Schicker: "Andi hat in den vergangenen Monaten entscheidende Impulse gesetzt und unsere sportliche Entwicklung mit großer Klarheit und Konsequenz vorangetrieben. Gleichzeitig hat er den Klub in herausfordernden Zeiten als alleiniger Geschäftsführer auf Kurs gehalten."