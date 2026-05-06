Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
Andreas Schicker
© Getty

Sportchef

Schicker-Zukunft bei Hoffenheim geklärt

06.05.26, 16:45
Teilen

Hoffenheim spielt eine enorm starke Saison, bis zuletzt wird um die Champions-League-Plätze gekämpft. Großen Anteil daran hat auch Andreas Schicker, der Österreicher wurde nun dafür belohnt.

Der Sportgeschäftsführer verlängerte seinen Vertrag nämlich vorzeitig, wie die Sinsheimer am Mittwoch bekannt gaben. Der 39-Jährige kam 2024 nach vier Jahren Sturm Graz zu Hoffenheim und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Wie lange Schicker aber verlängert wird, ist nicht bekannt. Allerdings bekommt er einen zweiten Geschäftsführer zur Seite gestellt, nämlich Daniel Förderer. Der ehemalige externe Berater übernimmt die Felder Marketing, Vertrieb und Digitales.

TSG-Boss Dietmar Hopp lobte Schicker: "Andi hat in den vergangenen Monaten entscheidende Impulse gesetzt und unsere sportliche Entwicklung mit großer Klarheit und Konsequenz vorangetrieben. Gleichzeitig hat er den Klub in herausfordernden Zeiten als alleiniger Geschäftsführer auf Kurs gehalten."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen