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Debüt mit 15 Jahren

Rapid will türkischen Wunder-Goalie verpflichten

06.05.26, 11:46 | Aktualisiert: 06.05.26, 12:46
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Rapid angelt nach einem Goalie-Juwel aus der Türkei und hat laut Berichten schon ein Angebot abgegeben. Der aktuell 17-Jährige machte bereits mit zarten 15 Jahren sein Debüt in der Süper Lig.

Niklas Hedl konnte auch in dieser Saison nicht vollends überzeugen, sein Vertrag läuft auch nur mehr bis zum Sommer 2027, eine Zukunftsentscheidung dürfte sich also anbahnen. Möchten die Wiener ihren Rückhalt nicht ablösefrei verlieren, wird es eine Vertragsverlängerung oder einen Verkauf brauchen.

Die Planung post Hedl hat bereits begonnen, wie es scheint. Da Paul Gartler sich nicht endgültig in den Vordergrund drängen konnte, jagt Sportchef Markus Katzer nach einem Ersatz. Laut "Spor Depor" wurde auch schon ein Angebot abgegeben, nämlich für Deniz Dönmezer von Kayserispor.

In dieser Saison kaum gebraucht

Der 17-Jährige absolvierte in dieser Saison lediglich zwei Partien, allerdings war er für Vorgängerklub Adana Demirspor gleich 19 Mal in Türkeis oberster Spielklasse unterwegs. 2024 feierte Dönmezer bereits sein Debüt, damals gerade einmal 15 Jahre alt.

Sein Vertrag läuft noch bis 2028, eine Ablösesumme wäre also fällig.

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