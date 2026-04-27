"Let's Dance": Fans schießen gegen Jury - "Sofort auswechseln!"

Nach der aktuellen Sendung ließ sich der Ärger einiger Fans nicht länger verbergen.

Die 19. Staffel von „Let’s Dance“ sorgt für heftige Diskussionen. Besonders die Live-Show vom vergangenen Freitag scheint das Fass bei vielen Zuschauern zum Überlaufen gebracht zu haben. Im Zentrum der Kritik steht wieder einmal das Urteil von Chefjuror Joachim Llambi (61), Motsi Mabuse (45) und Jorge González (58).

© RTL / Stefan Gregorowius

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Kritik an „übertriebener Härte“

Besonders die Bewertung von GZSZ-Star Jan Kittmann und Kathrin Menzinger sorgte für Unmut. Trotz einer leidenschaftlichen Salsa zu „Locos los Dos“ vergab die Jury lediglich 23 Punkte. Llambi monierte fehlende technische Tiefe: „Ich sag's in aller Deutlichkeit: Es war nicht gut getanzt. Ich hab immer so ein Zucken gesehen.“

Selbst Profitänzerin Kathrin Menzinger konnte ihre Enttäuschung nicht verbergen und forderte ihren Partner auf, sein technisches Können direkt vor dem Jurypult erneut zu demonstrieren – doch die Jury blieb hart.

Fans wittern „abgekartetes Spiel“

In den sozialen Medien wie X und Instagram häufen sich die Vorwürfe. Viele Zuschauer werfen den Juroren vor, ihre Favoriten (wie etwa Anna-Carina Woitschack) zu bevorzugen, während andere Kandidaten systematisch „niedergeschrieben“ würden. Kommentare wie „Sofort auswechseln!“ oder „Das fühlt sich so abgekartet an“ oder "Ich habe diese Sendung immer sehr geliebt, aber ich kann diese Jury einfach nicht mehr ertragen" und "Total unfaire Bewertung von der Jury, allen voran von Herrn Llambi" sind unter den offiziellen Beiträgen zur Sendung keine Seltenheit mehr.

Einige Kritikpunkte der Fan-Community:

Unverhältnismäßig strenge Punktevergabe bei Publikumslieblingen.

Mangelnde Objektivität bei technischen Patzern von Favoriten.

Wunsch nach „echten Profi-Juroren“ als Ersatz.

Ein Trio als Markenzeichen

Trotz der lautstarken Forderungen nach einem Wechsel gilt es als unwahrscheinlich, dass RTL das ikonische Trio kurzfristig ersetzt. Seit Jahren sind die Reibereien zwischen Publikum und Jury ein fester Bestandteil der Show-Dramaturgie. Erst kürzlich gab es Gerüchte um einen möglichen Ausstieg von Motsi Mabuse, die sich jedoch bisher nicht bestätigt haben. Dennoch zeigt die aktuelle Wut-Welle: Der „Welpenschutz“ ist in der diesjährigen Staffel endgültig vorbei.