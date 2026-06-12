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Maite Kelly äußert sich zu Liebes-Gerüchten

Maite Kelly
© Getty Images
Während die Gerüchteküche um ihr Liebesleben seit Jahren brodelt, bricht Schlager-Star Maite Kelly nun ihr Schweigen.
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Als ehemaliges Mitglied der Band "The Kelly Family" surft Maite Kelly (46) seit mehreren Jahrzehnten auf der musikalischen Erfolgswelle. Ihre Fans interessieren sich folglich auch für private Details aus dem Leben ihres Idols. Sehr zum Leidwesen der Musikerin selbst.

Schweigen gebrochen

Die Sängerin, die erst kürzlich mit ihrem sinnlichen Album "24/7" für Furore sorgte, hat die ewigen Spekulationen um ihr Privatleben jahrelang unkommentiert gelassen. Doch damit ist jetzt Schluss. Die 46-Jährige geht in die Offensive und spricht überraschend offen darüber, was sie vom ewigen Bohren in ihrer Privatsphäre hält.

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Eine Frage des Respekts

Im Interview mit Frau im Spiegel bezieht Maite Kelly Stellung und findet Worte von bemerkenswerter Schärfe: "Ich frage mich, warum jeder wissen will, welcher Mann in meinem Umfeld ist. Man fragt ja auch nicht, wer die Frau hinter einem erfolgreichen Mann ist."

Mit diesem geschickten Konter lenkt die Musikerin den Fokus weg vom reinen Liebes-Tratsch und hin zu einer gesellschaftlichen Debatte. Für die dreifache Mutter ist die ständige Suche nach einem Partner an ihrer Seite nämlich keine belanglose Randnotiz, sondern eine fundamentale Frage der Fairness – und vor allem des Respekts gegenüber ihrer eigenen Leistung als Frau und Künstlerin. Wer gehofft hatte, Maite Kelly würde endlich ein Beziehungsgeheimnis lüften, wird enttäuscht. Stattdessen zeigt die Schlager-Ikone einmal mehr, dass sie keine starke Schulter zum Anlehnen braucht, um erfolgreich zu sein.

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