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Nach drei Folgen

Quoten-Flop: RTL wirft "Diese Ochsenknechts" raus

Diese Ochsenknechts
© Eventpress Fuhr
RTL hat sein TV-Programm am Sonntagabend kurzfristig umgestellt. Die Free-TV-Premiere der fünften Staffel von "Diese Ochsenknechts" wird wegen schlechter Quoten nicht fortgesetzt.
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RTL reagiert auf die schwachen Einschaltquoten und streicht die Doku-Serie "Diese Ochsenknechts" mit sofortiger Wirkung aus dem Vorabendprogramm. Die Sky Original Serie feierte am 5. Juli ihre Free-TV-Premiere bei dem Privatsender. Geplant war, die Folgen der fünften Staffel wöchentlich immer sonntags um 19:05 Uhr auszustrahlen. Nach der Übernahme von Sky durch RTL hatte der Kölner Sender die Ausstrahlung der neuen Staffel im Free-TV angesetzt.

Sinkende Marktanteile als Grund

Nach der dritten Folge am Sonntag zog der Sender die Reißleine. Während die erste Episode noch 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, schalteten bei der dritten Folge nur noch 410.000 Menschen ein. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank von 5,2 Prozent auf 3,0 Prozent. Auch in der erweiterten Zielgruppe wurden lediglich 3,4 Prozent erzielt.

Natascha Ochsenknecht
Natascha Ochsenknecht © MG RTL D / Arya Shirazi

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Ersatzprogramm am Sonntagabend

Bereits am kommenden Sonntag, 26. Juli, wird die vierte Folge nicht mehr gezeigt. Stattdessen zeigt RTL um 19:05 Uhr eine Wiederholung der Sendung "Die Versicherungsdetektive". Ob die Doku-Serie "Diese Ochsenknechts" einen neuen Sendeplatz erhält, ist derzeit nicht bekannt. Auf den Streamingplattformen RTL+, WOW sowie bei Sky bleibt die gesamte fünfte Staffel weiterhin abrufbar.

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