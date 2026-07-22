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"Scheintot!": Tim Toupet provoziert Heino

Heino
© Getty Images
Am Ballermann gehört Heino (87) mit seinen 87 Jahren längst zu den absoluten Legenden, und auch Kollege Tim Toupet (54) steht regelmäßig auf der Bühne des Kult-Lokals Bierkönig. Doch hinter den Kulissen brodelt es gewaltig: Ein neuer Song des Friseurmeisters sorgt für einen handfesten Eklat
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Eigentlich teilen sich Heino und Tim Toupet die Bühnen an der Playa de Palma für gute Laune und Partystimmung. Doch Toupets neuester Streich sorgt bei Fans und Kollegen gleichermaßen für Kopfschütteln. Der Partyschlagersänger („Ich bin ein Döner“) hat einen Song aufgenommen, der den Titel "So wie Heino" trägt.

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Songtext lässt Fans aufhorchen

Besonders eine Zeile aus dem Song sorgt für mächtig Zündstoff auf Mallorca: "Ich trag ’ne Sonnenbrille so wie Heino, denn ich seh schon wieder aus, als wär ich scheintot."

Shitstorm

Bei seinen jüngsten Auftritten im Bierkönig trug der 54-Jährige sogar bereits ein Heino-T-Shirt auf der Bühne. Auf Instagram folgte prompt die Quittung in Form eines handfesten Shitstorms. "Ganz ehrlich, Tim, an einer Legende wie Heino vergreift man sich nicht", schimpft ein geschockter Follower. Ein anderer sorgt sich um das Alter des 87-Jährigen. Auch Musik-Kollege Buddy (48, „Ab in den Süden“) zeigte sich von der Wortwahl wenig begeistert.

Keine Einsicht beim Ballermann-Star

Tim Toupet selbst versteht die Aufregung um seinen Song überhaupt nicht. Gegenüber bild.de verteidigt er das Projekt und betont:

  • Huldigung statt Beleidigung: Er habe enormen Respekt vor Heino und sehe das Lied als eine Hommage an dessen legendäre Sonnenbrille.
  • Kein Rückzieher: Trotz der harten Kritik stellt er klar: "Ich werde das Lied weiter singen."
  • Kritik an den Fans: Im Gespräch mit schlagerpuls.com warf er der Gesellschaft vor, "sehr oberflächlich geworden" zu sein und Energie in Negativität zu verschwenden.

Am offiziellen Veröffentlichungsdatum hält der Friseurmeister unbeeindruckt fest. Der Song erscheint am 24. Juli, und für künftige Live-Show-Auftritte plant Toupet sogar, mit einer lebensgroßen Pappfigur der Volksmusik-Legende auf der Bühne zu stehen. Wie Heino selbst auf den turbulenten Gag reagiert, bleibt abzuwarten.

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