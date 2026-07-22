Pietro Lombardi verliebt: Süße Baby-Beichte!

Der Sänger wurde am 21. Juli Onkel. Jetzt spricht er erneut über seine eigene Familienplanung und verrät dabei ein Geheimnis.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eigentlich hat Pietro Lombardi in Sachen Nachwuchs alle Hände voll zu tun. Mit Ex-Frau Sarah Engels hat er Alessio (11) und aus der Beziehung mit seiner ehemaligen Verlobten Laura Maria Rypa stammen die beiden Söhne Leano (3) und Amelio (1). Drei Buben, die den 33-Jährigen auf Trab halten – das Kapitel Familienplanung war für den Sänger damit eigentlich felsenfest ad acta gelegt.

Doch dann kam der Dienstag, 21. Juli, und meldete sich mit geballter Niedlichkeit zurück: Pietros jüngere Schwester Sara brachte ihren zweiten Sohn Leonardo Romeo zur Welt. Als stolzer Onkel schmolz der Musiker beim ersten Kuscheln verständlicherweise augenblicklich dahin. Auf Instagram teilte er ein herzzerreißendes Foto mit dem Familien-Zuwachs und gestand seinen Fans gewohnt ehrlich: "Als dreifacher Papa dachte ich eigentlich, das Kapitel ist abgeschlossen, bin auch echt happy mit meinen drei Jungs und reicht eigentlich auch." Doch ein kleiner Hintergedanke lässt den Sänger einfach nicht los: Eine eigene Tochter wäre am Ende eben doch noch ein ganz besonderes Highlight im Hause Lombardi.

Auf der Suche nach der passenden Mama

Dass es mit einer kleinen Prinzessin so rasch klappt, ist aktuell allerdings eher unwahrscheinlich. Seit dem Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa im Sommer 2025 geht der sympathische Sänger schließlich als Single durchs Leben. Die Damenwelt steht zwar Schlange, doch die Richtige war für den Papa-Herzensbrecher bisher schlichtweg noch nicht dabei.

Pietro Lombardi hält seinen Neffen auf dem Arm © Instagram

Ganz akut muss sich Pietro das Windelwechseln aber ohnehin nicht mehr antun. "Drei reichen", stellt der TV-Star vorerst lachend klar. Den akuten Baby-Joker zieht er ab sofort einfach bei seinem Neffen. Für den kleinen Leonardo Romeo hat der Onkel nämlich schon jetzt das größte Ehrenwort abgegeben: "Onkel ist immer da!" Und wer weiß – wenn irgendwann die nächste große Amore anklopft, klappt es ja vielleicht doch noch mit dem ersehnten Töchterchen.