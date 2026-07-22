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Schock für Amira Aly: "Werte richtig schlecht"

Amira Aly
© Getty Images
Mit einem neuen Posting zu ihrem Gesundheitszustand versetzt die schwangere Moderatorin ihre Fans in große Sorge.
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Die Vorfreude auf Kind Nummer drei könnte bei Amira Aly derzeit kaum größer sein. Gemeinsam mit ihrem Partner Christian Düren erwartet die Kärntnerin ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch mitten in der Schwangerschafts-Idylle folgt nun ein gesundheitlicher Dämpfer. In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige die Ergebnisse ihres jüngsten Bluttests mit ihren Fans – und die fielen alles andere als rosig aus.

Frau mit Sonnenbrille im Freien, im Hintergrund Wohnhäuser und blauer Himmel.
Amira Aly spricht über ihre schlechten Blutwerte. © Instagram

Als das Telefon klingelte, schwante der TV-Beauty bereits Böses. Ein Anruf vom Arzt sei schließlich selten ein gutes Zeichen, dachte sich Amira im ersten Moment. Immerhin gab es beim Thema Schwangerschaftsdiabetes Entwarnung: Der Zuckertest verlief negativ. Der Blick auf das restliche Blutbild versetzte der werdenden Dreifach-Mama allerdings einen gewaltigen Dämpfer. Ihre Werte seien derzeit schlichtweg katastrophal.

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Mit schockierender Offenheit las Amira ihren Followern die bitteren Zahlen vor. Das größte Sorgenkind ist ein extremer Eisenmangel: Ihr Ferritinwert ist auf magere 8,5 gerutscht, der Hämoglobinwert verharrt im Keller und auch bei Vitamin D sowie Omega 3 herrscht absolute Ebbe. Für die Kärntnerin ein echter Schock, schließlich sind genau diese Nährstoffe für die gesunde Entwicklung des ungeborenen Babys essenziell. Die Konsequenz lässt nicht lange auf sich warten: Ab sofort muss ordentlich supplementiert werden, um die leeren Speicher im Eiltempo wieder aufzufüllen.

Dabei sah zuletzt eigentlich noch alles nach eitel Wonne aus. Erst vor wenigen Wochen entspannte die Moderatorin im romantischen Mallorca-Urlaub und setzte ihre wachsende Babykugel vor Traumkulisse in Szene. Ob am Pool, beim Sport oder knackig im Bikini – die Fans sparten in den Kommentaren nicht mit Lobeshymnen für die strahlende Schwangere.

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