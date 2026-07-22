Erstes Foto von Haftbefehl seit Monaten

Nina Anhan zeigt sich nach Monaten wieder mit ihrem Ehemann Haftbefehl im Netz. Das neue Foto sorgt bei den Fans des Rappers für große Erleichterung.

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Ein neues Posting im Netz zeigt Nina Anhan (35) an der Seite ihres Ehemannes Aykut Anhan (40), bekannt als Rapper Haftbefehl. Es ist das erste gemeinsame Bild des Paares seit April. Auf dem Foto wirken die beiden verschmust und vertraut. Der Musiker trägt weiterhin eine Gesichtsmaske, die seine Nase verdeckt. Diese wurde durch jahrelangen Drogenkonsum schwer geschädigt und wird derzeit medizinisch wieder aufgebaut.

Haftbefehl mit seiner Nina © Instagram

Medizinischer Wiederaufbau der Nase

Nach Informationen von der deutschen "Bild"-Zeitung hatte der Rapper bereits zwei Nasen-Operationen, eine dritte steht noch bevor. HNO-Fachärztin Patrizia Della Janna erklärte gegenüber "Bild", dass bei einem solchen Eingriff meist Rippenknorpel entnommen und Schleimhaut transplantiert werde. Dies funktioniere jedoch nur bei drogenfreien Patienten. An der Abstinenz arbeitet der Musiker aktuell und strebt eine mentale Heilung an. In einem Posting sprach er von "persönlichen" und "gesundheitlichen Herausforderungen". Nach seiner Konzertabsage und dem Rückzug aus der Öffentlichkeit konzentriert er sich auf seine Gesundheit.

Seine Konzerte hat Haftbefehl erstmal alle auf Eis gelegt. Ob er somit am 1. August in der Wiener Metastadt rocken wird, ist mehr als fraglich. Tickets für das Konzert wären noch vorhanden - offiziell abgesagt ist die Show jedenfalls nicht.

Musikkarriere ohne fremde Hilfe

Gegenüber "Bild" kommentierte Nina Anhan das neue Foto mit den Worten: "Was soll ich sagen? Ist doch schön, oder?" Vor Kurzem stand sie erstmals als Sängerin im Bierkönig auf der Bühne. Gerüchten über eine fehlende Unterstützung ihres Mannes widersprach sie deutlich. Haftbefehl habe den Song zwar teilen wollen, sie lehnte dies jedoch ab: "Er wollte das machen, ich wollte das aber nicht. Denn ich will das eine mit dem anderen nicht vermischen. Ja, Aykut unterstützt mich, aber das hat auf seinem Instagram nichts verloren."

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Gemeinsamer Weg der beiden

Nina Anhan betont, dass sie ihre eigene Karriere von der ihres Mannes trennen möchte. Bereits zuvor gab sie vorsichtig Entwarnung bezüglich seines Gesundheitszustandes: "Nur ich weiß ja, wie es ihm wirklich geht." Den Auszeit-Schritt bezeichnete sie als richtig und wichtig. Das neue Foto unterstreicht, dass das Paar den Weg weiterhin gemeinsam geht.