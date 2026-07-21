Zu gefährlich! Geissens vermieten Protz-Loft um DIESE Summe

Wer schon immer einmal im gewohnt glamourösen Stil der TV-Millionäre Carmen (61) und Robert Geiss (62) residieren wollte, hat jetzt die einmalige Gelegenheit dazu – das nötige Kleingeld vorausgesetzt. Das spektakuläre Luxus-Loft des Paares in Dubai steht offiziell zur Miete frei. Doch der Hintergrund des Immobilien-Deals ist ein ernster: Sicherheitsbedenken in der Golfregion hielten die Familie zuletzt fern.

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Das imposante, voll möblierte Appartement der Geissens liegt im begehrten Stadtteil Dubai Creek Harbour und glänzt mit absoluter Spitzen-Ausstattung.

Die Eckdaten der Luxus-Immobilie im Überblick:

Die Wohnfläche: Stolze 520 Quadratmeter erstrecken sich im 9. Stock – absichtlich kein Penthouse, da Robert unter Höhenangst leidet.

Die Ausstattung: Vier Schlafzimmer, fünf Bäder, ein riesiger Balkon mit Blick auf die Skyline sowie ausgefallene Kunstwerke und Designermöbel.

Die Anlage: Infinitypool, Fitness- und Wellnessbereich sowie ein rund um die Uhr besetzter Concierge- und Sicherheitsdienst.

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Flucht an die Côte d’Azur

Eigentlich wollten Carmen und Robert Geiss auf einem gekauften Grundstück ihr 900-Quadratmeter-Traumhaus bauen und die Wohnung nach dem Umzug als Kapitalanlage vermieten. Doch die Pläne haben sich drastisch geändert. Der Lebensmittelpunkt der Familie verlagert sich wieder stärker an die Côte d’Azur nach Monaco und Saint-Tropez.

Grund dafür ist vor allem die angespannte Sicherheitslage in der Golfregion nach der Eskalation des Iran-Konflikts Anfang des Jahres. Als die Lage Ende Februar brenzlig wurde, befand sich die Familie bei Dreharbeiten in Thailand. Carmen stellte damals am Telefon klar, dass eine Rückkehr nach Dubai wegen des Risikos vorerst kein Thema sei.

Carmen Geiss, Robert Geiss © Getty Images

Sicherheits-Upgrade nach Raubüberfall

Auch an der Côte d’Azur musste die Millionärsfamilie in der Vergangenheit bereits um ihre Sicherheit bangen. Nach einem brutalen Raubüberfall auf ihre Villa in Saint-Tropez im Juni 2025 rüsteten die Geissens massiv auf: Neben rund um die Uhr eingesetzten Leibwächtern und Panikknöpfen im gesamten Anwesen wurde die Kameraüberwachung von 16 auf 32 Kameras verdoppelt.

Wer nun stattdessen in das verlassene Dubai-Loft der TV-Stars einziehen möchte, muss finanziell extrem gut aufgestellt sein. Der aufgerufene Mietpreis für die Glamour-Bleibe liegt bei stolzen 1,4 Millionen Dirham pro Jahr – umgerechnet rund 334.000 Euro.