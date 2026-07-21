In Dubai
Zu gefährlich! Geissens vermieten Protz-Loft um DIESE Summe
Das imposante, voll möblierte Appartement der Geissens liegt im begehrten Stadtteil Dubai Creek Harbour und glänzt mit absoluter Spitzen-Ausstattung.
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Die Eckdaten der Luxus-Immobilie im Überblick:
- Die Wohnfläche: Stolze 520 Quadratmeter erstrecken sich im 9. Stock – absichtlich kein Penthouse, da Robert unter Höhenangst leidet.
- Die Ausstattung: Vier Schlafzimmer, fünf Bäder, ein riesiger Balkon mit Blick auf die Skyline sowie ausgefallene Kunstwerke und Designermöbel.
- Die Anlage: Infinitypool, Fitness- und Wellnessbereich sowie ein rund um die Uhr besetzter Concierge- und Sicherheitsdienst.
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Flucht an die Côte d’Azur
Eigentlich wollten Carmen und Robert Geiss auf einem gekauften Grundstück ihr 900-Quadratmeter-Traumhaus bauen und die Wohnung nach dem Umzug als Kapitalanlage vermieten. Doch die Pläne haben sich drastisch geändert. Der Lebensmittelpunkt der Familie verlagert sich wieder stärker an die Côte d’Azur nach Monaco und Saint-Tropez.
Grund dafür ist vor allem die angespannte Sicherheitslage in der Golfregion nach der Eskalation des Iran-Konflikts Anfang des Jahres. Als die Lage Ende Februar brenzlig wurde, befand sich die Familie bei Dreharbeiten in Thailand. Carmen stellte damals am Telefon klar, dass eine Rückkehr nach Dubai wegen des Risikos vorerst kein Thema sei.
Sicherheits-Upgrade nach Raubüberfall
Auch an der Côte d’Azur musste die Millionärsfamilie in der Vergangenheit bereits um ihre Sicherheit bangen. Nach einem brutalen Raubüberfall auf ihre Villa in Saint-Tropez im Juni 2025 rüsteten die Geissens massiv auf: Neben rund um die Uhr eingesetzten Leibwächtern und Panikknöpfen im gesamten Anwesen wurde die Kameraüberwachung von 16 auf 32 Kameras verdoppelt.
Wer nun stattdessen in das verlassene Dubai-Loft der TV-Stars einziehen möchte, muss finanziell extrem gut aufgestellt sein. Der aufgerufene Mietpreis für die Glamour-Bleibe liegt bei stolzen 1,4 Millionen Dirham pro Jahr – umgerechnet rund 334.000 Euro.
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