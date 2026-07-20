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Patchwork extrem

Sido: Urlaub mit zwei Ex-Frauen und Kindern

Charlotte Entelhardt, Sido und Georgina stumpf
© Instagram
Rapper Sido verbringt den anstehenden Sommerurlaub zusammen mit seinen beiden Ex-Partnerinnen und den drei Kindern. Statt Rosenkrieg setzen sie auf ein ganz besonderes Patchwork-Modell.
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Sido und seine Ex-Frau Charlotte Engelhardt leben bereits seit sechs Jahren getrennt. Trotz der Trennung funktioniert das gemeinsame Familienleben abseits eines Rosenkriegs offenbar hervorragend. Im Gespräch mit "t-online" erklärte Charlotte, dass sie froh über die gemeinsame Zeit sei, aber auch erleichtert darüber, dass bestimmte Aufgaben sie nicht mehr betreffen würden. Als Ehepaar seien sie zwar ein schlechtes Team gewesen, doch als Ex-Paar seien sie heute unschlagbar. Das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann beschreibt sie als gut.

Gemeinsame Reise im Sommer

Wie gut die Verbindung der Beteiligten tatsächlich ist, beweist die geplante Urlaubsreise in diesem Sommer. Charlotte Engelhardt und Sido verreisen mit ihren zwei gemeinsamen Kindern. Doch die Konstellation ist noch ein Stück ungewöhnlicher: Auch Sidos Ex-Freundin Georgina Stumpf, mit der der Musiker eine Tochter hat, reist mit. Charlotte nimmt die Situation mit Humor und vergleicht das Modell scherzhaft mit bekannten Reality-TV-Formaten. Für sie ist es bereits eine Art von "Patchwork 5.0".

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Beste Freundinnen unter einem Dach

Dass dieser gemeinsame Urlaub überhaupt so reibungslos möglich ist, liegt vor allem an der engen Freundschaft zwischen den beiden Frauen. Charlotte Engelhardt war sogar bei der Geburt von Georgina Stumpfs Tochter dabei und schnitt damals die Nabelschnur durch. Mittlerweile leben die beiden Ex-Partnerinnen von Sido sogar zusammen in einem Haus – Georgina im Souterrain und Charlotte im Haupthaus. Auch beruflich arbeiten sie eng zusammen und betreiben den gemeinsamen Podcast "The Real ExWives". Das Patchwork-Modell zeigt sich somit als überaus stabil.

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