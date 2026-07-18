So geht es Ralph Siegel nach dem Koma

Große Erleichterung für die Familie von Ralph Siegel: Die deutsche ESC-Legende ist nach einer schweren Lungenentzündung aus dem künstlichen Koma erwacht und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der 80-jährige Musikproduzent Ralph Siegel lag wegen einer schweren Erkrankung im Krankenhaus, zeigt sich nun aber wieder wach. Sein Berliner Halbbruder stattete ihm am Freitag einen Überraschungsbesuch ab, über den sich der Komponist riesig freute. Laut seiner Tochter Giulia Siegel (51) kann die Familie bereits leichte Unterhaltungen mit ihm führen. Alle Beteiligten blicken nun voller Zuversicht auf die kommenden Tage. Giulia bedankte sich zudem auf Instagram für die große Anteilnahme der Fans. Auch Ehefrau Laura Siegel (43) bestätigte die positive Entwicklung gegenüber der "Bild"-Zeitung mit ähnlichen Worten.

Kampf gegen schwere Krankheit

Anfang Juli wurde bekannt, dass der Musiker wegen einer schweren Lungenentzündung in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Die Familie wich in dieser schweren Zeit nicht von seiner Seite. Laura Siegel berichtete damals, dass ihr Ehemann im Koma auf seine Lieblingsmusik und auf Küsse reagierte. Seine Tochter Alana Siegel zeigte sich von Anfang an optimistisch und betonet, dass ihr Vater ein Kämpfer sei. Niemand sei so stark wie er, weshalb sie fest an seine Genesung glaubte.

Laura, Guilia und Ralph Siegel © Getty Images

Eine Legende des ESC

Ralph Siegel gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Komponisten überhaupt. Über viele Jahrzehnte hinweg prägte er den Eurovision Song Contest entscheidend mit. Seinen größten Erfolg feierte er im Jahr 1982, als die Sängerin Nicole mit seinem Titel "Ein bisschen Frieden" den Sieg holte. Der Song ist bis heute ein echter Klassiker. Wie es für den 80-Jährigen in den nächsten Wochen gesundheitlich weitergeht, bleibt abzuwarten.