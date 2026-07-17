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Vor Donauinsel-Show

Ballermann-Star feiert im Wiener Prater

© Privat
Ballermann-Star Frenzy macht Wien unsicher! Einen Tag vor ihrem Auftritt beim "Baller Island"-Festival auf der Donauinsel feierte die Sängerin im Wiener Prater.
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Aufregende Tage für Ballerman-Sternchen Frenzy: Die Deutsche, die mit einem Österreicher verheiratet ist, verkündete erst kürzlich, dass sie jetzt auch zum Serienstar wird. Ab 3.8. ist sie in der "Villa der Versuchung" auf Sat1 und JOYN zu sehen.

Das musste natürlich gefeiert werden! Und zwar in Wien! Frenzy kam extra einen Tag vor ihrem Auftritt auf der Donauinsel in die Hauptstadt und besuchte den Prater.

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Nach einem herrlichen Essen in der Luftburg, dem größten Bio-Restaurant der Welt, streifte die Sängerin glücklich durch den Prater und schaute unter anderem beim Tagada und beim Wiener Looping vorbei.

Junge Frau posiert lächelnd auf der Treppe eines bunten Karussells in einem Vergnügungspark.
Frenzy in Wien © Privat

Am Freitag geht's dann für die halbe Österreicherin, ihr Papa ist aus Wien, auf die "Baller Island" zum großen Mallorca-Festival auf der Donauinsel.

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