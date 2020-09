Polizei sucht Opfer sexueller Übergriffe von diesem Mann

Ein 25-Jähriger wurde nach mehreren sexuellen Übergriffen im Bezirk Gänserndorf festgenommen - nun sucht die Polizei nach weiteren Opfern.

Ein vorerst unbekannter Täter soll seit Mitte September mehrere Mädchen bzw. Junge Frauen sexuell bedrängt und genötigt haben. Er soll die Frauen im Gesäß- bzw. Scheidenbereich, sowie an den Brüsten massiv berührt und darüber hinaus versucht haben, sie an entlegene Orte zu zerren. Da die Opfer sich aber lautstark und heftig gewehrt haben sollen, habe der Beschuldigte von ihnen abgelassen und sei geflüchtet. Die Opfer erlitten bei den Vorfällen teilweise Hämatome und Abschürfungen.

© LPD NÖ

Bei den akribisch geführten Ermittlungen der Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Sexualdelikte, konnte ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf als Beschuldigter ausgeforscht und am 24. September 2020 in Zusammenarbeit mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes Niederösterreich im Bezirk Gänserndorf festgenommen werden. Bei seiner Einvernahme auf der Polizeiinspektion Gänserndorf zeigte er sich zu den Vorwürfen geständig. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Die Tatorte gliederten sich wie folgt:

Am 13. September 2020, gegen 18.40 Uhr, soll er eine 15-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf im Nahbereich des Bahnhofs Gänserndorf von hinten angegriffen und versucht haben sie in ein Parkhaus zu zerren.

Am 15. September 2020, gegen 21.00 Uhr, soll er eine 38-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf im Nahbereich des Bahnhofs Gänserndorf ergriffen und im Intimbereich berührt haben.

Am 21. September 2020, gegen 19.55 Uhr, soll er eine 22-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf im Nahbereich des Bahnhofs Gänserndorf ergriffen und im Intimbereich berührt haben.

Am 22. September 2020, zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr, soll er eine 20-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf im Bereich einer Hundezone in Gänserndorf von hinten an der Brust und der Hüfte ergriffen haben.

Am 22. September 2020, gegen 07:30 Uhr, soll er eine 16-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf ebenfalls im Bereich der Hundezone in Gänserndorf von hinten gepackt und im Intimbereich berührt haben.

Am 22. September 2020, gegen 08.15 Uhr, soll er eine 16-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf im Ortsgebiet von Leopoldsdorf von hinten ergriffen und im Intimbereich berührt haben.



Aufgrund der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass es vermutlich noch weitere Opfer gibt. Der Beschuldigte soll sich mit seinem Firmenfahrzeug auch in Wien und dem Burgenland aufgehalten haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg ergeht das Ersuchen um Veröffentlichung des Lichtbildes des Beschuldigten zur Öffentlichkeitsfahndung nach weiteren Opfern. Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Nummer 059133-303333 erbeten.