Linhart schließt Zentralasienreise mit Besuch in Turkmenistan ab

Treffen mit Präsident Berdimuchamedow und Außenminister Meredow.

Außenminister Michael Linhart (ÖVP) schließt am Dienstag seine sechstägige Zentralasien-Reise mit einem Aufenthalt in Turkmenistan ab. In der Hauptstadt Aschchabad wird der 63-jährige mit Präsident Gurbanguli Berdimuchamedow, Außenminister Raschid Meredow sowie Vertretern der EU und der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) zusammentreffen. Berdimuchamedow ist seit 2007 im Amt, Meredow sogar bereits seit 2001.

Im Fokus wird die Lage im Nachbarland Afghanistan stehen, wo seit dem Abzug der US-Truppen im Spätsommer die radikalislamistischen Taliban die Macht ausüben. "Als unmittelbare Nachbarn spielen die zentralasiatischen Staaten eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Krise", so Linhart, der am späten Abend wieder nach Wien zurückkehren wird. Zuvor hatte er seit Donnerstag auch Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan besucht. Mit Ausnahme Kirgistans grenze diese Staaten an Afghanistan.