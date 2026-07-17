ESC-Legende Ralph Siegel aus Koma erwacht

Große Erleichterung für die Musikwelt: Der bekannte Komponist Ralph Siegel (80) ist nach einer schweren Lungenentzündung aus dem künstlichen Koma erwacht und macht erste Fortschritte.

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Der 80-jährige Komponist ist aus dem künstlichen Koma erwacht. Das bestätigte seine Ehefrau Laura Siegel gegenüber "Bild". Nach seiner schweren Erkrankung ist damit ein erster, wichtiger Schritt geschafft.

Laura Siegel erklärt, dass die ganze Familie unendlich dankbar und erleichtert sei, dass er den ersten großen Schritt geschafft habe: Das künstliche Koma konnte beendet werden und er sei wach und sein Halbbruder Jörg Woltmann habe ihn am Donnerstag mit einem Besuch überrascht und er habe sich riesig gefreut. "Wir alle können bereits eine leichte Unterhaltung mit ihm führen und blicken voller Zuversicht auf die kommenden Tage", sagt Laura Siegel gegenüber "Bild".

Erster großer Hoffnungsschimmer

Anfang Juli wurde bekannt, dass der Komponisten-Star wegen einer schweren Lungenentzündung in einer Münchner Klinik behandelt und in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Die Ärzte verschoben den geplanten Aufwachprozess zunächst, um den Körper weiter zu stabilisieren. Nun ist Ralph Siegel wieder bei Bewusstsein und spricht vorsichtig mit seinen Angehörigen.

Schon während des Komas reagierte er auf vertraute Stimmen und seine Musik. Der 80-Jährige bleibt weiterhin im Spital in Behandlung, doch die Angehörigen blicken nun voller Zuversicht auf die nächsten Schritte seiner Genesung.

ESC-Legende

Ralph Siegel ist der bekannteste deutsche Komponist und Produzent in der Geschichte des Eurovision Song Contest (ESC). Seit 1974 nahm er 24 Mal am Wettbewerb teil und feierte 1982 seinen größten Erfolg, als er Nicoles Siegertitel "Ein bißchen Frieden" komponierte.