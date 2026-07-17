Kilos bis Korsage: Barbara Schöneberger packt aus

"Starnacht"-Moderatorin plauderte ganz offen über ihre Gewichtsabnahme und wie sie manchmal bei der Taille trickst

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Moderatorin Barbara Schöneberger, die gerade noch bei der "Starnacht am Wörthersee" begeisterte, nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Dafür lieben sie ihre Fans - und die Deutsche, die so gerne in Österreich ist, bekommt für ihre Offenheit auch selten Kritik einstecken. Ganz nach dem Motto: Ehrlichkeit währt am längsten.

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In der neuen Folge von "Inas Nacht" mit Ina Müller trafen jetzt zwei Plaudertaschen aufeinander. Beim Talk enthüllt Schöneberger auch so manch überraschendes Geheimnis: Warum sie etwa so schlank geworden ist. Oder auch, dass sie kaum an einer Luxus-Tasche vorbei gehen kann.

"Ich verkaufe mich immer als unsportlich, aber..."

Gleich zu Beginn ihres Talks spricht Müller schnell ein Thema an, das bei so manch anderen Frauen für Naserümpfen sorgen würde: Ihre Figur. "Alle um mich rum sagen, die Barbara ist so schmal geworden. Hast du jemanden, der dich drillt?"

Schöneberger kontert gewohnt lässig und gibt zu: "Ich habe mich immer verkauft als jemand, der unsportlich ist und nichts macht, aber eigentlich mache ich ziemlich viel Sport ehrlich gesagt."

Barbara Schöneberger trägt unten drunter schon mal Korsage. © Getty Images

Und dann erfahren ihre Fans, was wohl niemand wirklich vermutet hat. Schöneberger ist ein Fitnessstudio-Freak: "Bestimmt so zwei, drei, manchmal sogar vier Mal die Woche gehe ich morgens um acht Uhr ins Fitnessstudio."

Ganz ohne Tricks geht es aber auf der Bühne freilich nicht. Sie wiege aktuell "vier Kilo weniger", aber trage dazu noch unter ihren Outfits eine Korsage.