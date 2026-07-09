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Ralph Siegel (80): Erstes Lebenszeichen im Koma!

Ein Mann und eine Frau lachen an einem festlich gedeckten Tisch bei einer Gala.
© Getty Images
Nach seiner Einlieferung auf die Intensivstation gibt es im Zustand von Musik-Legende Ralph Siegel einen ersten, hochemotionalen Hoffnungsschimmer im künstlichen Koma.
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Die Musik war schon immer seine größte Passion – und nun spendet sie Ralph Siegel im schwersten Kampf seines Lebens offenbar neue Kraft. Seit Ende vergangener Woche liegt der 80-jährige Starkomponist wegen einer schweren Lungenentzündung im künstlichen Tiefschlaf in einem Münchner Krankenhaus. Doch am Krankenbett keimt erste Hoffnung auf: Der Musiker reagiert im Koma auf emotionale Reize.

Seine Ehefrau Laura (43) spielt ihm am Intensivbett gezielt seine weltbekannten Melodien wie "Ein bisschen Frieden" oder "Dschinghis Khan" vor, um sein Gehirn zu stimulieren. Mit Erfolg: "Er ist noch im künstlichen Koma, reagiert aber, wenn wir ihm seine Lieblingsmusik vorspielen oder ich ihm einen Kuss gebe", erklärt Laura Siegel gegenüber BILD.

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Besonders faszinierend: Bei dem Song "Stay Humble" – einer modernen, dem norwegischen Fußballstar Erling Haaland (25) gewidmeten Adaption von Siegels Kulthit "Moskau", die aktuell während der Weltmeisterschaft durch die Stadien dröhnt – fingen die Augen des leidenschaftlichen Haaland-Fans im Tiefschlaf an zu flackern. Ein weiteres medizinisches Plus: Siegel atmet bereits wieder selbstständig.

Familie betet am Intensivbett: "Mein Papa ist ein Kämpfer"

Siegels Familie weicht im Krankenhaus nicht von seiner Seite. Neben Ehefrau Laura wachen auch seine Töchter Alana (29) und Giulia (51) abwechselnd an seinem Bett. "Mein Papa ist ein Kämpfer. Ich weiß, dass er das schafft, denn ich kenne niemanden, der so stark ist wie er", zeigt sich die jüngste Tochter Alana zuversichtlich.

Diesen unbändigen Lebenswillen musste Siegel in der Vergangenheit bereits mehrfach unter Beweis stellen. Seine Krankenakte ist lang: Der 80-Jährige leidet seit Jahren an der schmerzhaften Nervenerkrankung Polyneuropathie und besiegte bereits viermal den Krebs (2007, 2010, 2023 und 2024). Erst vor zwei Jahren erlitt er durch eine Metastase einen schmerzhaften Bruch des fünften Brustwirbels.

Ärzte planen das baldige Erwachen

Die gefährliche Lungenentzündung brach aus, als sich das Ehepaar gerade in seinem Feriendomizil in Spanien befand. Nach ersten Beschwerden reisten die beiden sofort ab und steuerten die Klinik in Deutschland an, wo das Immunsystem des geschwächten Hitmachers nun rund um die Uhr stabilisiert wird.

Das Bangen erreicht in Kürze seinen entscheidenden Moment: In zwei Tagen wollen die Mediziner damit beginnen, Ralph Siegel schrittweise aus dem künstlichen Koma zurückzuholen und die Medikamente zu reduzieren. Wie lange dieser Aufwachprozess dauern wird, bleibt abzuwarten. Die Familie zeigt sich zutiefst dankbar für die enorme Anteilnahme der Fans und leitet jede Genesungswünschen gedanklich an den Musik-Urgestein weiter.

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