Verona Pooth: "Trennung" wegen Dubai-Umzug!

Radikaler Neustart im Leben von Verona Pooth: Die Kult-Moderatorin bricht ihre Zelte in Deutschland ab und zieht nach Dubai – doch für ihr neues Glück muss sie einige Opfer bringen.

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Für Verona Pooth beginnt ein völlig neues Kapitel. Wie die 58-Jährige nun im Interview mit RTL verriet, hat sie ihren Lebensmittelpunkt offiziell nach Dubai verlegt. "Es war Zeit, etwas in meinem Leben zu verändern", begründet die Moderatorin ihren mutigen Schritt ins Ausland. In ihrer neuen Wahlheimat führe sie sich mittlerweile "sehr, sehr wohl", auch wenn der Start eine Herausforderung war: "Man muss dann mal ganz von vorne anfangen."

Das neue Leben bringt allerdings auch eine räumliche Trennung für die Familie mit sich. Während Verona gemeinsam mit dem jüngsten Sohn Rocco (15) das neue Zuhause in den Vereinigten Arabischen Emiraten bezogen hat, bleibt Ehemann Franjo aus beruflichen Gründen in Deutschland. Das Paar führt ab sofort eine Fernbeziehung über mehrere tausend Kilometer – Franjo wird künftig regelmäßig zwischen Düsseldorf und Dubai pendeln. Verona nimmt das Liebes-Pendeln mit Humor und scherzt über ihren Gatten: "Ja, schlaues Kerlchen. Gut gemacht."

Die Familie wird aufgeteilt

Nicht nur Ehemann Franjo bleibt in der Heimat zurück, auch der älteste Sohn Diego (22) geht eigene Wege. Er ist für sein Studium an Berlin gebunden und baut sich dort gerade eine eigene Karriere auf.

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Rocco hingegen hat sich bereits in der Wüste eingelebt und besucht in Dubai eine internationale Schule. Ganz von der Bildfläche wird Verona Pooth in Deutschland aber trotz des Umzugs nicht verschwinden. Für TV-Produktionen – wie für ihre neue Joyn-Show "Villa der Versuchung" – reist die Moderatorin auch weiterhin regelmäßig zurück. "Ich komme natürlich für meinen Job immer wieder hierher", stellt sie klar und freut sich, dass sich Karriere und Wüsten-Traum so perfekt vereinbaren lassen.