Jimi Blue Ochsenknecht zeigt neues Leben in Dubai

In der neuen Staffel von "Diese Ochsenknechts" gewährt Jimi Blue Ochsenknecht private Einblicke in sein neues Leben in Dubai und reagiert deutlich auf die Kritik an seinem Umzug.

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In der Reality-Soap nimmt Jimi Blue Ochsenknecht die Zuschauer mit in seine neue Wahlheimat. Der 34-Jährige stellt sich dort direkt den kritischen Stimmen. "Dubai ist für mich meine Privatsphäre geworden", erklärt der Sohn von Natascha Ochsenknecht. Er macht deutlich, dass es sich um sein eigenes Leben handelt und er keine Einmischung wünscht.

Einblick in die Villa

Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner und Freund Jan Kudrinski bewohnt Jimi Blue Ochsenknecht ein 280 Quadratmeter großes Haus. Die anfallenden Mietkosten teilen sich die beiden Männer genau auf. "50/50, also für jeden ungefähr 2.400 Euro", legt der Reality-Star die Finanzen offen. Die neue Unterkunft besticht durch eine hervorragende Lage, die nur 15 Minuten von der Innenstadt entfernt ist. "Das ist eine sehr gute Lage, ganz neu. Wir sind 15 Minuten entfernt von Downtown!", schwärmt der Auswanderer. Allerdings steht das Gebäude aktuell noch weitgehend leer, da die bestellten Möbel noch geliefert werden müssen.

Distanz zur eigenen Tochter

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Ein großer Kritikpunkt bleibt die räumliche Trennung von seiner Tochter Snow, die mit ihrer Mutter Yeliz Koc in Hannover lebt. Der 34-Jährige zeigt sich in der Serie durchaus selbstkritisch: "Der größte Vorteil für die Familie wäre natürlich, wenn ich mir ein Haus in Hannover miete." Finanziell befinde er sich im Moment der Dreharbeiten jedoch erst wieder "beim Aufbau". Aus diesem Grund sei er noch nicht in der Lage, "ein Haus in Hannover zu holen und zu sagen: Ich kümmere mich jetzt 100 Prozent um die Familie".

Keine Einmischung der Familie

Jimi Blue Ochsenknecht © Getty Images

Auch die Meinung seiner eigenen Verwandten hält den Wahl-Dubaier nicht von seinen Plänen ab. "Die können davon halten, was sie wollen, aber ich bin da sehr, sehr glücklich", stellt er abschließend klar. Damit setzt er klare Grenzen für sein neues Leben im Ausland, welchesüber die Streaming-Plattformen verfolgt werden kann. Der Privatsender RTL zeigt die fünfte Staffel der Reality-Doku immer Sonntag um 19:05 Uhr als Free-TV-Premiere, während die Folgen vorab auf RTL+ abrufbar sind.