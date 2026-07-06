Reality-Star enthüllt Gewalt-Beziehung

In einer schonungslosen Beichte im NDR-Podcast deep und deutlich packt Reality-Star Vanessa Nwattu über die toxische Beziehung mit ihrem Ex Aleks Petrovic aus und offenbart, dass das Liebes-Aus eigentlich schon jahrelang überfällig war.

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Ihre Liebe begann als heißer Flirt im Reality-TV und endete Jahre später als absoluter Scherbenhaufen vor laufenden Kameras. Im Gespräch mit Moderatorin Aminata Belli (34) blickt Vanessa Nwattu auf die turbulente Beziehung mit Aleks Petrovic zurück. Beim Sichten alter Ausschnitte aus dem Sommerhaus der Stars zeigt sich die Moderatorin sichtlich geschockt von den heftigen Streits des Paares, das sich im Anschluss an die Show sogar noch verlobte.

Auf Bellis Nachfrage, ob Vanessa damals eigentlich nie ans Aufgeben gedacht habe, folgt ein überraschend ehrliches Geständnis der 26-Jährigen: Sie habe damals tatsächlich "jeden Tag" mit dem Gedanken gespielt, den Schlussstrich zu ziehen. Trotz der massiven Zweifel blieb sie, willigte sogar in eine von Aleks vorgeschlagene Paartherapie ein, um die Beziehung irgendwie zu retten. Erst die erneute Teilnahme an Temptation Island VIP im Jahr 2025 öffnete ihr radikal die Augen. Die dort gezeigten Bilder wirkten wie ein schonungsloser Spiegel – danach zog sie endgültig die Reißleine.

Schockierende Details: Glaswurf hinterließ bleibende Narbe

Wie gefährlich die Situationen zwischen den beiden abseits des Beziehungsalltags eskalierten, machte Vanessa bereits vor einer Woche auf Instagram öffentlich. Dabei ging es um eine heftige Szene in der Show Prominent getrennt, bei der ein Glas flog. Was für die Zuschauer wie inszeniertes TV-Drama wirkte, hatte für die Influencerin schmerzhafte, reale Konsequenzen: "Ich trage bis heute eine Narbe davon an meinem Bein. Es wurde in meine Richtung geschmissen. Ich wurde getroffen."

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Unter Schock und im Gesicht vollgegossen mit Champagner habe sie im ersten Moment gar nicht registriert, dass sie von einer Scherbe verletzt wurde. Später seien sogar noch Glassplitter auf ihrem Kopf entdeckt worden. Für Vanessa steht fest, dass dieses Kapitel ein für alle Mal beendet ist – die körperlichen und seelischen Narben dieser TV-Liebe werden sie jedoch noch länger begleiten.