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Erst Sex und dann reden: Wirbel um neue RTLzwei-Show

Paar liegt kuschelnd im Schlafzimmer auf dem Bett und hält sich an den Händen.
© Getty Images/iStockphoto
Eine außergewöhnliche Realityshow über Lust, Fantasie und Anziehung versprechen der Privatsender RTLzwei und die Produktionsfirma Ufa Show & Factual im Herbst.
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Hier gibt es erst Sex und dann vielleicht Liebe. Im Dating-Format "Maison Tabou" verbringen Teilnehmende eine Nacht zusammen und lernen sich erst am Morgen danach ohne Kostüm, ohne Rolle und in Alltagskleidung bei Tageslicht kennen.

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"Was bleibt, wenn das Knistern der Nacht verflogen ist?", so die Frage des auf sexy getrimmten TV-Formats. "Erotik ist ein Teil des Lebens und verdient es, hochwertig erzählt zu werden", sagen Vanessa Schmit und Sascha Rustmeier, Managing Directors von Ufa Show & Factual. Gemeinsam mit der Erotikmarke Orion entstehe rund um die Sendung eine eigenständige Produktwelt etwa mit einer Sextoy-Linie.

"'Maison Tabou' ist mutig, provokant und zugleich emotional erzählt", sagt Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment von RTLzwei. "Es hinterfragt Konventionen und bietet eine frische Perspektive auf Anziehungskraft und Erotik. Es ist unser Anspruch, immer wieder neue Impulse im Reality-Genre zu setzen."

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