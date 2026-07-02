Jürgen Drews: Mini-Pension für Schlagerstar

Finanzieller Tiefflug trotz Mega-Karriere: Schlagertochter Joelina Drews plaudert im Podcast offen über die Altersvorsorge und verrät, mit welcher mickrigen gesetzlichen Pension sich ihr berühmter Vater Jürgen Drews abfinden muss.

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Wie schaut es eigentlich auf dem Pensionskonto eines echten Schlager-Schwergewichts aus? Um die gesetzliche Rente von "König von Mallorca" Jürgen Drews steht es jedenfalls gelinde gesagt mau. Einen überraschend ungeschminkten Einblick in die Finanzen der Familie gewährt nun seine Tochter Joelina Drews (30) im Podcast "Drews Cordalis Petry – Kids-Club".

In illustrer Runde diskutiert sie dort mit Lucas Cordalis (58) und Achim Petry (51) über das Dauerbrennerthema Altersvorsorge, das freiberufliche Musiker naturgemäß besonders umtreibt. "Unsere Karriere kann morgen zu Ende sein", bringt es Cordalis im Talk auf den Punkt, und auch Petry weiß, dass das Thema Rente im Showgeschäft ein "heikles Pflaster" ist. Joelina zieht daraus ihre eigenen Lehren und plädiert fürs Selber-Vorsorgen: Als Selbstständige müsse man diverse Möglichkeiten nutzen, denn von der gesetzlichen Pension allein könne man im Alter "mit Sicherheit nicht gut leben".

Schockierende Zahl

Die gebürtige Münchnerin nimmt sich bei der Analyse auch gleich ihren eigenen, mittlerweile 81-jährigen Papa als Paradebeispiel her. Der Kult-Sänger habe schlichtweg viel zu spät angefangen, in die staatliche Pensionskasse einzuzahlen. Die ganz exakte Summe kenne sie zwar nicht, ihre Schätzung hat es aber in sich: "Lass es 200 bis 300 Euro sein." Ein Betrag, bei dem Joelina nur den Kopf schütteln kann: "Davon kann man heutzutage in Deutschland nicht mehr leben."

MUNICH, GERMANY - JULY 9: Joelina Drews, Juergen Drews during the Bavarian Order of Merit (Bayerischer Verdienstorden) at Antiquarium at Residenz on July 9, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Gisela Schober/Getty Images) © Getty Images

Zukunftsängste muss der "Ein Bett im Kornfeld"-Interpret im wohlverdienten Ruhestand aber glücklicherweise keine haben. Papa Jürgen hat abseits des Staats-Topfs vorgesorgt: Er habe "sehr, sehr gut für sein Alter vorgesorgt", stellt seine Tochter beruhigend klar und fügt schmunzelnd hinzu: "Meine Eltern nagen nicht am Hungertuch, denen geht es gut."

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Dass es beim Schlagerstar im Geldbörserl am Monatsende nicht zwickt, ist allerdings auch kein Geheimnis mehr. Bereits im Jahr 2020 hatte Jürgen Drews höchstpersönlich in einem "Bild"-Interview gejammert, dass bei ihm bloß eine absolute "Mini-Rente" auf das Konto wandert. "Das sind noch nicht mal 200 Euro", verriet der damals 75-Jährige offenherzig. Für ihn und Ehefrau Ramona reiche das gerade einmal, um "einmal schön essen" zu gehen, und "das war's". Aber genau wie Tochter Joelina beruhigte auch der Meister selbst schon damals die besorgten Fans: Er habe sein über die Jahre sauer verdientes Geld glücklicherweise "gut angelegt" und blickt der Teuerung somit entspannt entgegen.