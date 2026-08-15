Muskel-Influencer muss in den Knast

Fitness-Influencer Karl Ess sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 36-Jährigen wegen des Verdachts auf gewerbs- und bandenmäßigen Betrug bei Immobiliengeschäften.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der 36-jährige Karl Ess wurde durch Videos über Fitness, Muskelaufbau und Motivation für ein großes Publikum im Internet bekannt. Nun gibt es schwere Vorwürfe aus dem Finanz- und Immobilienbereich. Staatsanwalt Florian Lindemann bestätigte die Festnahme gegenüber den Medien "Business Insider" und "Welt". Der Beschuldigte Karl Christian E. befindet sich aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts München in Untersuchungshaft.

Schwere Vorwürfe bei Immobiliengeschäften

Ermittler werfen dem Influencer und seinen Komplizen vor, Kunden bei Immobiliengeschäften getäuscht und um Geld gebracht zu haben. Laut Informationen von "Business Insider" sollen Interessenten über Ess Immobilien sowie die passenden Finanzierungen vermittelt worden sein.

Auffälligkeiten bei einer Bank

In einem bekannt gewordenen Fall entdeckte die Volksbank Sauerland bei einem Kunden mutmaßlich gefälschte Nachweise über Eigenkapital. Das Darlehen wurde in diesem Fall nicht ausgezahlt. Ob dieser Vorfall direkt mit den aktuellen Ermittlungen zusammenhängt, ist derzeit ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft äußert sich nicht dazu.

Vom Sport-Star zum Finanz-Coach

Karl Ess zählt zu den bekanntesten deutschen Fitness-Influencern der ersten Stunde. Vor mehr als zehn Jahren startete er mit Inhalten zu Muskelaufbau, Bodybuilding und veganer Ernährung. Später erweiterte er seine Themen auf Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Aktuell folgen ihm etwa 348.000 Menschen auf YouTube und über eine halbe Million auf Instagram.

Kontroversen und rechtlicher Streit

Zuletzt geriet er neben seinen Inhalten vor allem durch frauenfeindliche sowie homo- und transfeindliche Aussagen in die Schlagzeilen, die regelmäßig für Empörung sorgten. Zudem gab es öffentlich ausgetragene Konflikte, darunter ein Rechtsstreit mit dem Fitness-Influencer Tim Gabel nach einer früheren Zusammenarbeit. Zu den aktuellen Ermittlungen hat sich Karl Ess bisher nicht öffentlich geäußert.