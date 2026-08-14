Große Überraschung: Was hat Ballermann-Star Frenzy in Wien vor?

Ballermann-Star Frenzy macht wieder einmal Wien unsicher - die halbe Österreicherin arbeitet an einer großen Überraschung für ihre Fans und schaute auch im legendären Hotel Sacher vorbei.

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"Ach Wien, es ist jedes Mal sooo schön hier", schwärmt Frenzy im Talk mit oe24. Doch der Ballermann- und TV-Star ("Villa der Versuchung") ist nicht auf Urlaub in Wien.

Die 33-Jährige kehrte im legendären Hotel Sacher auf eine Torte ein und plant eine große Überraschung für ihre Fans: "Vielleicht bin ich ja sehr bald wieder hier in Österreich", schmunzelt die Sängerin. Man darf auf jeden Fall gespannt sein.

Frenzy ist dezeit in aller Munde. Aktuell mischt sie die TV-Show "Villa der Versuchung" auf, dazu kommen unzählige Auftritte auf Mallorca.

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Mit ihrer "Freezy Challenge" erobert Frenzy auch gerade das Netz. Zu ihrem Sommerhit "Party an der Playa" steht das komplette Publikum still, bis der Beat alle zum Durchdrehen bringt.