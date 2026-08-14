Zu Gast im Sacher
Große Überraschung: Was hat Ballermann-Star Frenzy in Wien vor?
"Ach Wien, es ist jedes Mal sooo schön hier", schwärmt Frenzy im Talk mit oe24. Doch der Ballermann- und TV-Star ("Villa der Versuchung") ist nicht auf Urlaub in Wien.
Die 33-Jährige kehrte im legendären Hotel Sacher auf eine Torte ein und plant eine große Überraschung für ihre Fans: "Vielleicht bin ich ja sehr bald wieder hier in Österreich", schmunzelt die Sängerin. Man darf auf jeden Fall gespannt sein.
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Frenzy ist dezeit in aller Munde. Aktuell mischt sie die TV-Show "Villa der Versuchung" auf, dazu kommen unzählige Auftritte auf Mallorca.
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Mit ihrer "Freezy Challenge" erobert Frenzy auch gerade das Netz. Zu ihrem Sommerhit "Party an der Playa" steht das komplette Publikum still, bis der Beat alle zum Durchdrehen bringt.
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